Uz diviem mēnešiem tiks slēgts Ventspils šosejas posms

No otrdienas, 6. septembra tiks slēgts Ventspils šosejas (A10) posms aiz Lielupes tilta no ceļa pārvada pār Dzirnavu ielu līdz DUS Statoil. Satiksme tiks organizēta pa apbraucamo ceļu. Tiks slēgtas iebrauktuves uz DUS Statoil un Būvniecības namu Kurši no Ventspils šosejas (A10) puses, portāls Diena.lv uzzināja uzņēmumā Latvijas Valsts ceļi (LVC).