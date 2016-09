Baltajā naktī aicina skatīties kino

Tradicionālā mūsdienu kultūras foruma Baltā nakts ietvaros naktī no 10. uz 11. septembri , vairāki pasākumi veltīti kinodemonstrēšanai, arī Latvijas filmām – studijas Rija pagalmā Mēness ielā, kinoteātrī Splendid Palace, Spīķeros un Aristīda Briāna ielā 9, informēja Nacionālā kinocentra pārstāve Kristīne Matīsa.

Visi pasākumi pieejami bez maksas!

Latvijas filmas 10. septembra vakarā un naktī būs skatāmas filmu studijas Rija rīkotajā pasākumā No gaismas galda līdz ekrānam, kas sāksies plkst. 20 studijas mājvietā, Mēness ielā 4. Speciāli šim pasākumam pagalmā iznestie animācijas mākslinieku gaismas galdi piedāvās iespēju iejusties animācijas tēlu atveidotāja un mākslinieka lomā, bet uz Kinomājas āra ekrāna tiks demonstrētas filmu studijā Rija tapušās animācijas filmas, kā arī fragmenti no topošajām pilnmetrāžas filmām Lote un pazudušie pūķi un Ābolrauša šūpuļdziesma.

Vakara gaitā būs skatāmas divas kinoprogrammas – Animācijas filmu mikseri, jaunajiem skatītājiem no plkst. 21 līdz 23 un pieaugušajiem no 23 līdz 2.

Kinoteātrī Splendid Palace Baltās nakts kinoseansi notiks paralēli abās zālēs, un katrā mazliet cita noskaņa (detalizēta programma: http://www.splendidpalace.lv/lv/movies/view/2015).

Lielajā zālē, piedaloties kinoprojektam Spektrs un kinoteātrim Kino Bize, plkst. 17 sāksies dokumentālo filmu vakars Uzdrīkstēšanās, kura ietvaros varēs noskatīties godalgotas un pasaulē atzītas filmas par savdabīgiem māksliniekiem un nereti provokatīvām, nu jau leģendārām mākslas akcijām.

Kino programmu atklās Alisones Kleimanes filma Ai Veivei: Nekad nenožēlo / Ai Weiwei: Never Sorry, kas stāsta par pazīstamo ķīniešu mākslinieku un sociālo aktīvistu, programmā arī filmas par Marinu Abramoviču, grafiti mākslinieku Benksiju un akrobātu Filipu Petī.

Kinoteātra Splendid Palace Mazajā zālē savukārt festivāls 2Annas rīko Latvijas autoru īsfilmu maratonu Spoki pirms brokastīm – sākot no plkst. 19, pieci stundu gari īsfilmu seansi, katru no tiem ievadīs vācu kino klasiķa Hansa Rihtera īsfilma Spoki pirms brokastīm / Vormittagsspuk (1928), kas klasificēta kā eksperimentālā žanra filma un rāda "priekšmetu dumpi" - durvis virinās pašas no sevis, cepures ceļo pāri laukiem bez kāda, kas tās nēsā, revolveri pēc ģeometriskās progresijas pieaug skaitā un draud cilvēkiem. Dzīvās flautas pavadījums īsfilmai piešķirs mistisku noskaņu, to izpildīs Austrālijas latviete Vineta Lagzdiņa.

Otrs kinofestivāla 2Annas pasākums Baltajā naktī ir baidīšanās filmu programma ĪS(t)ĀS ŠAUSMAS Aristīda Briāna ielā 9. Programmā šausmu īsfilmas, Viktora Freiberga šausmu kino lekcija un britu režisora Braiena M. Fergusona šausmu īsfilmas Flamingo pirmizrāde Latvijā ar paša režisora klātbūtni Rīgā.

Bailīgo nakti noslēgs muzikāla programma - eklektiski psihodēliska disco-house programma ar DJ Bombey & Contour.

Savukārt Spīķeros kinoprojekts Spektrs Baltajā naktī piedāvā drosmīgu salīdzinājumu – vienā programmā no plkst. 21 divas Vudija Alena komēdijas un interneta vidē megapopulārās Latvijas režisora Oskara Rupenheita īsfilmas no festivāla Piens sērijas!

Detalizēta programma – http://kinospektrs.lv/balta-nakts-komedijas-caur-laika-prizmu/