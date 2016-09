Riekstiņa: Ieguvēji konkurences cīņā

Iedzīvotāju skaits Latvijā nepieaug, rāda statistika. Cilvēku labklājība un ar to saistītā pirktspēja aug lēni, turklāt ne jau visiem, atklāj algu kāpumu raksturojošās tendences, par ko Diena rakstīja 27. septembrī. Līdz ar to aizvien pamanāmāka kļūst uzņēmēju konkurence, it īpaši nozarēs, kuras pilnībā orientētas uz vietējo tirgu vai arī Latvijā cenšas realizēt savas produkcijas - šī jēdziena plašākajā nozīmē - lielāko daļu. It īpaši konkurence saasinās pēdējā laikā, jo uzņēmējiem - visai reālistiski domājošai Latvijas nācijas daļai - ir skaidrs, ka pircēju ir tik, cik ir, naudas šiem pircējiem arī ir tik, cik ir, līdz ar to sīvi jācīnās, lai pircējs ar savu naudas banknoti vai bankas karti, tā sakot, nobalsotu par konkrētā uzņēmuma piedāvājumu.