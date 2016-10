Rosbergs uzvar F-1 Japānas Grand Prix kvalifikācijas sacensībās

Mercedes komandas vācu pilots Niko Rosbergs sestdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta Japānas Grand Prix izcīņas kvalifikācijas sacensībās, kamēr viņa komandas biedrs un konkurents par uzvaru šī gada čempionātā Lūiss Hamiltons palika otrais.

Rosbergs kvalifikācijā ātrāko apli veica minūtē un 30,647 sekundēs, kamēr iepriekšējo divu gadu pasaules čempions Hamiltons no Lielbritānijas bija par nieka 13 sekundes simtdaļām lēnāks.

Čempionāta kopvērtējuma līderis Rosbergs trešo gadu pēc kārtas uzvarēja Suzukas trasē notiekošajā Japānas Grand Prix izcīņas kvalifikācijā.

LETA jau ziņoja, ka Rosbergs piektdien bija ātrākais arī pirmajās divās treniņu sesijās. Tāpat viņš sestdien uzrādīja labāko apļa laiku arī trešajā treniņbraucienā.

Tikmēr no otrās starta rindas svētdien sacīksti sāks pieredzējušais soms Kimi Reikenens no Ferrari komandas, kurš kvalifikācijā bija trešais, Rosbergam zaudējot trīs sekundes desmitdaļas, kā arī Red Bull komandas talantīgais nīderlandietis Makss Verstapens.

Tālāk sekoja otrs Red Bull pilots Daniels Rikjardo no Austrālijas, kā arī meksikānis Serhio Peress no Force India komandas. Ceturtajā starta rindā savukārt būs četrkārtējais pasaules čempions Sebastjans Fetels ar Ferrari un francūzis Romēns Grožāns no Haas komandas.

Japānas Grand Prix izcīņa notiks svētdien.

Pasaules čempionāta kopvērtējuma līderim Rosbergam ir 288 punkti, bet viņam ar 265 punktiem seko Hamiltons. Savukārt 204 punktus iekrājis trešajā vietā esošais Rikjardo, kuram ar 160 punktiem seko Reikenens.

Tikmēr Konstruktoru kausa ieskaitē līdere Mercedes tikusi pie 553 punktiem, kamēr Red Bull ir 359 punkti, bet Ferrari iekrājusi 313 punktus.

Iepriekšējā posmā Malaizijā pārsteidzošu dubultuzvaru izcīnīja Red Bull piloti Rikjardo un Verstapens, kamēr Rosbergs bija trešais, bet Hamiltons dēļ formulas tehniskām problēmām izstājās.

Šosezon F-1 piloti sacentīsies 21 posmā, sezonai noslēdzoties 27.novembrī Abū Dabī.