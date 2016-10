Operators nevar būt totāli iracionāls

«Diemžēl māksla kopējā pasaules ritējumā cilvēkus atturēt no kara nevar, to jau mēs redzam. Mehānismi, kas darbojas, ir pāri atsevišķa indivīda spēkiem. Karš ir kā infekcijas slimība,» saka filmas Pelnu sanatorija operators Andrejs Rudzāts (att. centrā). Tad kāpēc mums ir nepieciešama māksla? «Tā ir refleksija. Iespēja to apzināties. Vismaz.» Vai viņa lēnajos, garajos apziņas mijkrēšļa kadros drīkst saskatīt Tarkovska ietekmi? «Bet kuru gan nav ietekmējis Tarkovskis?!»