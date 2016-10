Kinoteātrī Kino Lora vēl vairāk komforta

Nepietiek laika izlasīt ziņu līdz galam? Pievieno ziņu LASI VĒLĀK, lai izlasītu to brīvākā brīdīx

Siguldā tirdzniecības centrā «Šokolāde» esošajā kinoteātrī «Kino Lora» rudens sezona uzsākta ar vērienīgām pārmaiņām. Kino Lora atklāta trešā īpaši modernizētā kinozāle.

Kino Lora atšķiras no citiem kinoteātriem ar to, ka tajā iespējams ne vien skatīties jaunākās kinofilmas, bet baudīt tās paaugstināta komforta apstākļos. Par Kino Lora atpazīšanas trumpi ir kļuvis augstais servisa līmenis. Kino Lora ir vienīgais kinoteātris Latvijā, kurā iespējams papildus jau ierastajam popkorna un atspirdzinošo dzērienu piedāvājumam pasūtīt dažādas siltās un aukstās uzkodas un atspirdzinošus kokteiļus no Kino Lora ēdienkartes. Turklāt klienti tiek apkalpoti sēdvietā, sniedzot iespēju pasūtījumu baudīt seansa laikā. Klienti novērtē komfortu, ko sniedz ērtie un lielie ādas krēsli.

Jaunajā tikko atklātajā kinozālē veiktas vēl citas inovācijas, lai nodrošinātu klientam vēl lielāku komfortu filmas skatīšanās laikā. Proti, 87 sēdvietas aprīkotas ar galdiņiem, kuros iestrādāts apgaismojums ērtākai ēdiena baudīšanai un sensora poga viesmīļa izsaukšanai. Jaunajā kinozālē, tāpat kā pārējās zālēs, izmantota jaunākā tehnika, lai sniegtu izcilu skaņ̧as un attēla kvalitāti.

Ar trešās kinozāles atklāšanu darbu uzsāk arī modernizēta mājas lapa, turpmāk klientiem nodrošinot biļešu iepriekšpārdošanu tiešsaistē. Plānots, ka nākotnē klienti mājas lapā varēs arī savlaicīgi veikt uzkodu un kokteiļu pasūtījumus. Arī ēdienkartē ieviesti jauninājumi. Papildus jau iecienītajām uzkodām, suši un kokteiļiem, turpmāk klienti var iegādāties arī Cēzara salātus, frī kartupeļus, dažādus kafijas dzērienus un citus gardumus.

"Pieprasījums pēc Kino Lora īpaši nedēļas nogalēs pēdējos gados ir bijis nemainīgi augsts, kādēļ bieži seansi bija jau savlaicīgi izpārdoti. Trešās kinozāles atklāšana ir būtisks solis Kino Lora attīstībā. Trīs kinozāles ne vien ļaus apkalpot vairāk klientu, bet arī nodrošināt vairāk seansu dienā un rādīt jaunākās filmas ilgāku laiku," norāda kinoteātra vadītāja Linda Lele. "Tā ir īpaša kino baudīšanas pieredze, ko aicinām izbaudīt Kino Lora. Priecājamies, ka klienti to novērtē un brauc uz Kino Lora ne vien no galvaspilsētas un tuvākajiem reģioniem, bet arī visas Latvijas."

Kino Lora rekonstrukcijas un modernizācijas investīciju apjoms sasniedz līdz 300 000 eiro, kas investēti trešās zāles izveidē, kā arī, labiekārtojot un paplašinot telpas, tajā skaitā labierīcības. Investīcijas veiktas arī mājas lapu un kases apmaksas sistēmas modernizācijā un kafejnīcas tehnikas iegādē, lai nodrošinātu raitu apkalpošanu, paaugstinoties uzkodu un kokteiļu pasūtījumu skaitam.

Kino Lora tirdzniecības centrā Šokolāde tika atklāts 2009.gadā. Kinoteātrī darbojas trīs kinozāles ar kopējo sēdvietu skaitu 171 skatītājiem, piedāvājot noskatīties jaunākās kinofilmas izcili komfortablos apstākļos.