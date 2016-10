Zaļbarība mājas kaķim   

Kaut gan kaķim ir nepieciešama arī zaļbarība, ko dabiskos apstākļos dzīvojošs zvēriņš sev nodrošina, dodoties ārā uz uzgraužot zāli, kādu nu tas vēlas, istabā mītošiem mīluļiem šādas iespējas īsti nav. Taču uzēst kādu augu kaķim vajag, jo šādā veidā tas uzņem barības vielas vai arī attīra kuņģi no spalvu kamoliņiem, kas tajā sakrājušies, izraisot vemšanu, kurai par ierosinātāju kalpo tieši apēstā zāle.

Gluži tāpat kā atšķiras kaķu saimnieku raksturi un ēšanas paradumi, tāpat dažādi ir arī kaķi. Arī tad, ja dzīvniekam ar barību nodrošināti visi vitamīni un ierīkots pašam savs mazdārziņš, iespējams, tas dosies zaļbarības sirojumos, meklējot, kuru puķpodu apskādēt.

Zooveikalos iespējams iegādāties speciālu kaķu zāles maisījumu, kura sastāvā ir kvieši, rudzi un auzas, - kastīte vienkārši jāaplej ar ūdeni un jāgaida, kad no augsnes izsprauksies asni, ko četrkājainajam draugam skrubināt. Taču ne vienmēr notiek tā, kā gribētos. Ir kaķi, kuriem ēst savu zāli nav interesanti, un viņi to nogaršo tikai vienu reizi, kad pirmoreiz ierauga, bet pēc neilga laika jau pamanās sabojāt "frizūru" jūsu dracēnai vai pakodīt it kā par indīgu uzskatīto ciklamenu vai amariļļa lapas. Ir redzēts, ka kaķis mēģina uzgrauzt pat falenopša cietās, gaļīgās lapas, par rožu un citu griezto ziedu nogaršošanu nemaz nerunājot - tikai dzirdi, kā vāze apgāžas…

Iespējams, ar kaķa vēlmi ēst puķes pilnībā tikt galā neizdosies, varat mēģināt tās novietot dzīvniekam neaizsniedzamā vietā. Īpaši ieteicams tā rīkoties ar indīgajiem augiem - acālijām, rīciniem, dīfenbahijām, efejām, monsterām, amariļļiem, puansetijām un ciklamenām. Mēdz uzskatīt, ka dzīvniekam pašam būtu jāzina, ko tas drīkst vai nedrīkst ēst, bet, iespējams, mājas kaķim šie instinkti ir drusku snaudoši - ir redzēts kā kaķis vienā mierā mēģina padzerties puķūdeni no maijpuķīšu vāzes!

Ja kaķu zāle dzīvniekam neiet pie dūšas, mēģiniet viņam pieejamā vietā novietot kādu salvijas, kaķumētras, pētersīļu stādiņu, diļļu pušķīti, bet laiku pa laikam piedāvājiet arī kviešu dīgstus.

Savukārt, lai dzīvniekam nerastos vēlme puķpodā ierīkot tualeti vai zemi izkašņāt, it sevišķi, ja tas ir liels pods ar plašām iespējām tajā ierāpties, augsnes virskārtu nosedziet ar gludiem, palieliem oļiem vai kaltētu koka mizu mulču. Neveselīga interese pakašņāties puķpodā kaķim var rasties, kad iegādāts jauns augs, vai situācijās, kad dzīvnieks jūtas uz kādu mājinieku apvainojies, - un to jau nu nekad nevar paredzēt. Tāpēc, ja jums mājās ir, piemēram, liela, dārga palma, citronkoks vai kas līdzīgs, tās aizsardzības plānu labāk izdomājiet laikus.