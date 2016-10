TIEŠRAIDE: Alises Jostes koncerts  

Portāls Diena.lv sadarbībā ar mobilo televīziju, lietotni LMT Straume aicina piektdien, 7. oktobrī no plkst. 20 tiešraidē baudīt dziedātājas Alises Jostes uzstāšanos K.K. fon Stricka villā.







Koncertā būs dzirdama Alises Jostes oriģinālmūzika, apvienojot abu līdz šim izdoto albumu skanējumu. Alises mūzika ir intīma, trausla un neviltota. Tie ir dziļi personiski stāsti, askētiskas muzikālās aranžijas un ēteriska balss, kas klausītāju ieved viņa paša iekšējā pasaulē, ļaujot uzelpot no ikdienas.

Kopā ar mākslinieci uz skatuves uzstāsies arī Kārlis Josts un Jānis Šipkēvics, lai kopīgi izpildītu dziesmas no abiem Alises albumiem – Alise Joste un Hardships Are Ships. Mākslinieces otrais albums Hardships Are Ships ne vien saņēmis jaundibināto Austras balvu, bet arī izpelnījies Latvijas Mūzikas Ierakstu Gada Balvu kategorijā Labākais dziesminieka albums.

Alises Jostes koncerts skatāms arī mobilajā televīzijā LMT Straume – lietotnē un internetā: http://straume.lmt.lv. Koncerta skatītāji aicināti piedalīties Twitter sarunā, lietojot tēmturi #LMTstraume.