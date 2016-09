Tiešraide: We Run Riga skrējiens Mežaparkā  

Diena.lv sadarbībā ar mobilo televīziju, lietotni LMT Straume aicina svētdien, 11. septembrī no plkst. 12 tiešraidē no Mežaparka sekot līdzi skrējienam We Run Riga.







Tiešraides programma:

12.00 Starts komandu un skolu stafetēm

14.00 Starts 10 kilometru skrējienam.

We Run Riga tiešraide skatāma arī mobilajā televīzijā LMT Straume - lietotnē un internetā: http://straume.lmt.lv.

Tiešraides skatītāji, skrējiena dalībnieki un līdzjutēji aicināti piedalīties Twitter sarunā, lietojot tēmturus #SkrieLatvija un #LMTstraume.