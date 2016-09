Šonedēļ Narvesen veikalos žurnāls SestDiena iegādājams ar atlaidi

Piektdien, 9. septembrī, iznākušais žurnāls SestDiena līdz 15. septembrim ikvienā Narvesen preses tirdzniecības vietā nopērkams ar atlaidi. Ierastās 1.25 EUR cenas vietā žurnāla izdevuma cena ir 0.99 EUR.

Šīs SestDienas, 9. – 15. septembra, numurā lasiet:





SestDienas SALONS. Kautiņš bez stāsta nav interesants. Sievietei jābūt gudrākai par vīrieti, bet vīrietim jāmāk par sevi pastāvēt, ir pārliecināts Mairis Briedis. Viņš Latvijā licis uzbangot interesei par boksu un SestDienas sarunā ar māsām Kolātēm dalās pārdomās ne tikai par sportu, bet arī vīrieša dabu, darbu policijā un uzsver nepieciešamību pēc bargākiem likumiem.

SPORTS. Sacensībā aizmirst visas bēdas. Vai mūsu paralimpieši iespēs to, kas augustā neizdevās olimpiešiem, – atvest no Riodežaneiro medaļas? Paralimpiskās spēles ir sākušās, un arī šoreiz ir cerības uz augstām vietām. SestDienaapkopo arī Latvijas sportistu starta laikus.

TUVPLĀNĀ. Ja notiesās, dabūšu pieminekli. Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs gaida tiesu, lepojas ar brīvostā paveikto un atklāj savus nākotnes plānus – arī kad pametīs amatu, kurā ir jau 18 gadu.

PASAULĒ. Septembra rīts, kas mainīja pasauli. 15 gadu pēc 9/11 uzbrukumiem islāma terorisms joprojām apdraud Rietumus, kas, tiecoties pēc lielākas drošības, ir upurējuši daļu no savu pilsoņu brīvībām. Vai tas bijis pamatoti?

AKTUĀLI. Skatīties zvaigznēs. Venēcijas kinofestivāls šogad priecē ne tikai ar spožu filmu programmu, bet arī demokrātiskumu pret "parasto skatītāju" – piedāvātas pat brīvbiļetes. Ditas Rietumas reportāža no Venēcijas – gan par to, kas redzams uz ekrāna, gan kaislībām ap to.

LAIKA MAŠĪNA. Pirmais bestsellers Latvijā. Ja tā var salīdzināt, XIX gadsimta Greja piecdesmit nokrāsas Latvijā bijaGrāfa lielmāte Genoveva – grāmata, kas laikā, kad visbiežāk iznāca lūgšanu un praktisku padomu apkopojumi, pirmo reizi masveidā ieintriģēja, aizrāva un aizkustināja latviešu lasītājus.

PRIEKŠĀ. Apziņa caur krāsu un ritmu. Realitāte, ko piedzīvojam, ir atbilstoša mums, saka videomākslinieks Māris Kalve. Šā gada Baltās nakts programmā iekļauta arī viņa audiovizuālā performance Prāta spēles, kas interpretēs divus cilvēka organisma stāvokļus – miegu un nomodu. Mākslinieks ir pārliecināts, ka ikviens skatītājs pēc tam kļūs citāds…

VIEDOKĻU SADURSME. Vai kopbraukšana arī Latvijā pelnījusi vietu līdzās taksometriem un citiem transporta pakalpojumiem? Par un pret – uzņēmuma Taxify reģionālais vadītājs Latvijā Juris Krūmiņš un Latvijas Pasažieru pārvadājumu asociācijas prezidents Ivo Ošenieks.

INTERESANTI. Viegli jautājumi, uz kuriem grūti atbildēt. Kāpēc nekad neesam redzējuši mazus baložus staigājam pa pilsētu? SestDiena atbild uz interesantiem jautājumiem, par kuriem mēdzam aizdomāties, bet parasti noklusējam, atbildi nerodot.

CEĻOJUMS. Uguns un papīrs. Pabraucot garām Siguldai un izkāpjot no vilciena Līgatnē, var iepazīties ar Volgina garu un vietējo vīna oligarhu, atklāt papīrfabrikas elites kādreizējās priekšrocības un alu cilvēku konceptu.

KROGS UZ PAPLĀTES. Jaunpienācējs Ģertrūdes krogu strīpā. Klīstot pa Ģertrūdes ielu posmā, kur krogu daudz un tie tiek vērti vaļā un ciet, Zirnis nonāk līdz bistro Balts, kas sevi pozicionē ne tikai ar Jaunsudrabiņa grāmatu plauktiņā, bet arī veselīgu dzīvesveidu. Zirnim par prieku tas gan netiek vienādots ar veģetārismu, un kafija arī te ļoti garšīga (vismaz tā riekstainā) un otrēdieni – godīgi.

SestDienas VAKARIŅAS. Smalka garša veidojas dažādi. Kas ir garšīgāks – mājās uz pannas svaigi cepti kartupeļi vai austeres ceļojumā? – vaicā frizieris un salona īpašnieks Andris Kačanovskis un atzīst, ka pašam tas viss garšo vienlīdz labi. Viņš piedāvā divas savas receptes, par kurām arī citi iejūsminājušies, – Ļiļkas redzējumu jeb Kazu bietēs un klasisko panna cotta, kas parasti garšo visiem.

Kā arī VĒSTULES UN KOMENTĀRI, PERISKOPS, ZVAIGŽŅOTĀ NEDĒĻA, KINO, KULTŪRIZKLAIDES DEVA, SMADZEŅU KU(S)TINĀŠANA, SVAIGI, HOROSKOPI, ANEKDOTES un SMALKĀS APRINDAS.