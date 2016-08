Birzulis: Svarīgi arī, pie kādiem vīriem volejbolistes tiks

Pludmales volejbolā Latvijā vēl būs daudz interesantu paziņojumu, sola treneris Aigars Birzulis. Savulaik trenējis arī olimpiskās bronzas ieguvējus, viņš vērtē, ka šogad olimpiādē mūsu puišiem pietrūka psiholoģiskā spēka. Bet, par kādām godalgām sapņot būtu pamats viņa pašreizējām audzēknēm, treneris ilgtermiņā prognozēt neuzņemas – tas atkarīgs arī no tā, pie kādiem vīriem meitenes tiks.

Pludmales volejbola treneris Aigars Birzulis ir gandarīts par Jūrmalā nu jau trešo gadu rīkotā starptautiskā turnīra Masters izaugsmi un to, ka tas šogad septembra sākumā notiks ne tikai kungu, bet arī dāmu konkurencē un mūsu volejbolistēm būs iespēja novērtēt savas spējas Eiropas augstākajā līmenī. Speciālists, kura spilgtākais panākums ir kopā ar Mārtiņu Pļaviņu un Jāni Šmēdiņu 2012.gadā izcīnītā olimpiskā bronzas godalga, ir pārliecināts, ka šīs sacensības var radīt grūdienu Latvijas sieviešu pludmales volejbola attīstībā un noderēs par mērķi un motivāciju sportistēm treniņos darboties ar vēl lielāku atdevi.

Ar treneri tiekos lietainā dienā pludmales volejbola kortos pie topošā Masters turnīra stadiona. "Redz, jau gaišāka pamale. Lietus drīz vien mitēsies," ar smaidu sola treneris. Laiku neuzņemu, bet jau pēc īsa brīža tiešām pārstāj līt, un trenera uzraudzībā jau krietni labākā noskaņojumā turpina gatavoties visas sešas pludmales volejbolistes – Alise Lece, Marta Ozoliņa, Tīna Graudiņa, Anastasija Kravčenoka, Paula Ņečiporuka un Agnese Caica –, kuras pārstāvēs Latviju nākamajā nedēļas nogalē paredzētajās sacensībās.

Ar kādām emocijām vērojat to, ka jau trešo gadu Jūrmalas smiltīs top iespaidīgs stadions un būs augsta līmeņa turnīrs?



Sajūtas, to redzot, protams, ir labas, turklāt tās ir ilglaicīgas, jo celtniecības process notiek jau otro nedēļu. Priecē, ka turnīrs gadu no gada kļūst arvien nopietnāks un izpildījums – arvien kvalitatīvāks. Jau tagad redzam, ka tribīnes ieņem tādas olimpiskā Kopakabanas stadiona aprises, kļūst lielākas. Domāju, ka ar lietām, kas saistās ar turnīra sarīkošanu, viss ir labākajā kārtībā. Atliek tikai sapņot, lai turnīra laikā būtu labs laiks un tribīnes būtu pilnas.

Šīs sešas meitenes, kuras jūsu vadībā trenējas, ir tās, kuras redzēsim Jūrmalas Masters turnīrā?



Jā, viņas visas arī gatavojas startam šajās sacensībās. Diemžēl pārējās ir mazliet nonīkušas, jo vēl pavasarī mums bija diezgan daudz sieviešu komandu, bet nu vairākums ir pazudušas. Grūti izskaidrot, kāpēc. Šīs manā treniņgrupā esošās meitenes sevi pozicionē šajā turnīrā.

Nemaz ne tik senā pagātnē mums dāmu pludmales volejbolā bija pat Eiropas čempiones!



Nu jau kāds laiciņš būs pagājis gan (smejas). Tas jau bija, šķiet, 2009. gadā (kad Inguna Minusa un Inese Jursone Sočos kļuva par Eiropas čempionēm – aut.). Daudz kas ir mainījies kopš tiem laikiem pludmales volejbolā. Toreiz Eiropas čempionāta finālā Sočos bija tikai astoņas, bet nu jau ir trīsdesmit divas komandas, turklāt tas spēles līmenis ir nesalīdzināmi augstāks. Par to jau liecina kaut vai vāciešu šovasar izcīnītais olimpiskais zelts Riodežaneiro. Eiropas pludmales volejbols kļuvis daudz, daudz spēcīgāks pasaules līmenī. Arī vīriešiem par medaļām cīnījās divas Eiropas komandas.

Cik Latvijas pludmales volejbola duetu būs Tokijā?



Tik, cik mums dos iespēju. Mani ļoti interesē, kāda būs Eiropas konfederācijas nostāja, jo pašreizējais kvotu sadalījums olimpiskajās spēlēs sevi neattaisno. Ja mēs gribam redzēt daudz konkurētspējīgu komandu, Tunisijai un vēl dažai labai komandai tur nav jābūt. Cik būs mums? (Smejas.) Grūti teikt. Viena jau būs…

Viena gan kungu, gan dāmu turnīrā?

To gan negarantēju (ar smaidu). Meitenes jau ir ļoti grūti prognozējamas tik ilgā laika posmā. Viņas šobrīd spēlē, pārsvarā visas ir brīvas. Kas notiks, kad viņas vairs nebūs brīvas, kādi vīri trāpīsies, ir neiespējami prognozēt. Es daru savu darbu, īpaši par to nedomājot. Nav jēgas sevi iznīcināt tādā sapnī. Man nav tādu motivējošu sviru, ar kurām varu pateikt – pēc četriem gadiem būsim olimpiādē. Man ir zināma summa naudas, kuru es realizēju, lai regulētu viņu izaugsmi un visu pārējo. Strādājam ar smaidu uz lūpām un gaidām labākus laikus.

Vai tad šobrīd pludmales volejbolam nav labi laiki?



Nevar jau sūdzēties, ir pietiekami labi. Vienas neveiksmes dēļ jau nevajag krist panikā. Pēc sezonas jāizvērtē viss olimpiskais cikls. Jāsaprot, kurš darbības virziens nebija pareizais, un, cerams, nonāksim pie kādiem kopsaucējiem.

