Koru lielvalsts apliecinājums     

Koru lielvalsts apliecinājums manas ambīcijas ir padarīt šo konkursu par Formulu 1. Tam jau tuvākajā nākotnē ir jākļūst par visaugstākā līmeņa koru sacensību. Tā, lai pat ar piedalīšanos vien kori lepotos savā CV, – apņēmies pirmā Starptautiskā baltijas jūras koru konkursa iniciators un mākslinieciskais vadītājs diriģents Jānis Ozols

Jānis Ozols uzreiz sācis vērienīgi: Pirmais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss no 23. līdz 25. septembrim kūrortpilsētā Jūrmalā Dzintaru koncertzālē pulcēs simtiem dziedātāju – 11 koru no Somijas, Čehijas, Francijas, Zviedrijas, Slovēnijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Konkurss būs ikgadējs un tiek rīkots sadarbībā ar Jūrmalas domi. Cīņā par Grand Prix uzvarētāja kausu korus vērtēs starptautiska žūrija, kuras sastāvā būs kormūzikas profesionāļi no Francijas, Igaunijas, Lietuvas un Maltas, savukārt žūrijas priekšsēdētāja krēslā sēdīsies komponists Pēteris Vasks.

Konkursa norisei varēs sekot arī tiešraidēs 24. un 25. septembrī Latvijas Radio programmas Klasika un RīgaTV 24 ēterā. Tās īpaši aizraujošas darīs tas, ka uzreiz pēc koru uzstāšanās viņu sniegumu komentēs eksperti – kordiriģente un vokālās grupas Latvian Voices dalībniece Laura Jēkabsone un diriģents Māris Sirmais. Savukārt televīzijas sejas Lelde Lietaviete un Aivis Ceriņš intervēs priecīgi satrauktos konkursa dalībniekus un viesus.

Konkursa skatītājus izklaidēs šovs līdzīgi kā Eirovīzijā?

Pasākumu tiešraidē translēs gan Latvijas Radio 3 Klasika, gan TV 24, kurai ir bezmaksas apraide visā Latvijā. Esmu vienojies, ka televīzijā būs divi komentētāji – diriģente un Latvian Voices dziedātāja un, neticami, bet arī diriģents Māris Sirmais –, kuri uzreiz pēc koru uzstāšanās paudīs savu personisko, neoficiālo viedokli, līdzīgi kā to Eirovīzijas tiešraidēs darīja Kārlis Streips. Es pats, skatoties deju vai daiļslidošanas sacensības, bieži esmu domājis: visi tik skaisti dejo! Bet sievietes balss komentē: viņš nepareizi izdarīja to, neizdevās dubultais flips! Tas man palīdz radīt iespaidu par dejošanu, no kuras pats neko nesaprotu. Es vēlos, lai mūsu televīzijas tiešraides komentētāji palīdz skatītājiem domāt un veidot savu viedokli. Tiešraidi Klasikā komentēs Inta Pīrāga. Būs visām gaumēm! Vēlāk ar lielu interesi noskatīšos, kā viņiem gāja. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs varēs sekot līdzi. Laipni lūgti arī vērot konkursu klātienē Dzintaru koncertzālē, kā arī apmeklēt atklāšanas koncertu 23. septembra vakarā (pulksten 20) Dubultu baznīcā, kurā uzstāsies visi konkursa kori.

Tiešraides šovā grīnrūms arī būs?

Nebūs. Toties būs sarkanais paklājs. Uz tā intervēs korus, kuri tikko būs beiguši uzstāšanos, un viesus. Solījusi atnākt arī kultūras ministre Dace Melbārde.

Ir jāmainās. Tu nevari mūžīgi palikt tikai klasiskajā zīmējumā, kur koris skatītājiem no malas šķiet garlaicīgs. Es vēlos to padarīt interesantu. Tāpēc skatītājiem būs iespēja vērtēt kopā ar Māri Sirmo un Lauru Jēkabsoni un turpat paklausīties, ko saka sasvīdušas kordziedātājas, kas tikko nokāpušas no skatuves. Bet tas nemazina konkursa nopietnību. Es nebiju televīzijas šova Koru kari fans un vienmēr esmu atteicies piedalīties šāda veida šovu žūrijā. Ļoti daudz cilvēki tā arī nezina, kas patiesībā ir koru jeb dziesmu kari. Tāpēc ir jābūt reālistiem un nevajag iedomāties, ka ārzemēs visi zina par mūsu Dziesmu svētkiem. Nu nezina! Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss ir vēl viens veids, kā atgādināt par Latvijas dziedāšanas kultūru un popularizēt mūsu Dziesmu svētkus. Gidi, starp citu, būs mani koristi – 23 brīvprātīgie palīgi. Nav daudz pasākumu, uz kuriem ārzemju koriem atbraukt un ieraudzīt mūsu kultūru. Kad cilvēki ieradīsies, ieelpos Jūrmalas gaisu, viņi daudz uzzinās par to, kas te notiek. Ko, piecpadsmit tūkstošu vienlaicīgi daudzbalsīgi dzied uz vienas skatuves? Nevar būt!

Ne mirkli nešaubies, ka viss izdosies?

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka sapņi piepildās un viss notiek tā, kā tam jānotiek. Tikai ir jāmeklē durvis, pa kurām ieiet. Durvis Jūrmalā atvērās raiti. Bijām pilnīgi vienisprātis, kādam šim konkursam ir jābūt. Tas bija neticami, es vienkārši stāstīju visu, kā domāju. Protams, man paveicās, jo man pretī sarunās bija dāma, kura ļoti labi zina koru situāciju.

Esmu konkursa mākslinieciskais vadītājs, bet tagad jau jūtos kā direktors. No rīta līdz vakaram izpildu savus rīkojumus, un tas tiešām ir pilna laika darbs – organizēt šādu konkursu. Visu kontrolēju no a līdz z, rakstu pat scenāriju. Neļauju ne matiņam nokrist bez manas ziņas, jo, manuprāt, ir svarīgi, ka ir viens, kurš uzņemas atbildību un neļauj nejaušībām sabo- jāt pasākumu. Atbildības nobīdīšana ir tas, kas mani tracina visvairāk. Tāpēc man ir ļoti grūti sastrādāties ar darbiniekiem valsts iestādēs – kad atbildīgi ir simt cilvēku, kuri nevar vienoties vienkāršās lietās.

Cik ilgi pietiks spēka?

Domāju, ka to izturēt varēšu diezgan ilgi, jo man vēl gadi atļauj. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka konkurss notiks katru gadu un tam būs nākotne. Mani kori šajā konkursā gan nekad nepiedalīsies. Negribu jaukties arī vērtēšanā. Mēs – Maska, PaSaulei – meklēsim citus konkursus.

