Mācās, lai atgrieztos

Iet vienlaicīgi divās skolās, ar skolotāju sarunāties skaipā un mājasdarbus pirms nodošanas ieskenēt – tās ir tikai dažas no lietām, pie kā jāpierod ārzemēs dzīvojošo ģimeņu bērniem, kuri līdzās mītnes zemē apmeklētajai skolai izvēlas arī tālmācību. Šādu iespēju piedāvā vairākas Latvijas skolas, un tas dod priekšrocības un ļauj vieglāk iejusties atgriežoties, tomēr ne vienmēr ir viegli, un arī par programmu plusiem un mīnusiem domas dalās.

Tālmācības programmu skolu un skolēnu skaits pēdējos gados ir audzis ļoti strauji, ļaujot to izveidot arī par privātu biznesu. Ja vien naudas maks ļauj, tālmācībā izglītību var iegūt vairākās privātskolās Rīgā, taču ārpus galvaspilsētas bez īpašas reklāmas un samaksas mācīties ar interneta starpniecību piedāvā vēl vairākas skolas. To izmanto arī daļa ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu, kuri, pēc mācībām mītnes zemē pārnākuši mājās, nevis ieslēdz TV vai tāpat vien pasērfo internetā, bet apmeklē arī otru – "virtuālo" – skolu, tālmācībā apgūstot Latvijas izglītības programmu. Šo iespēju var izmantot jau no sākumskolas. Pieredze gan ir dažāda – vieniem dubultā slodze sagādā asaras, bet citi to uztver ar interesi un nebeidz jautāt vecākiem: "Kad mēs beidzot atgriezīsimies mājās, Latvijā?"

Pilnas tālmācības programmas jau no pirmās klases piedāvā trijās Latvijas skolās, bet viena – padziļināti apgūt latviešu valodu. Vecāku motivācija, piesakot savas atvases, ir visdažādākā – lai bērns pēc atgriešanās varētu turpināt mācības viņam atbilstošā klasē, lai apgūtu latviešu valodu un nezaudētu latviskumu, lai izprastu specifiskus vārdus un mūsu izglītības sistēmas prasības, lai pierastu pie mācību grāmatām vai iegūtu atestātu.

Kad bērna zināšanu līmenis ir noteikts, viņam tiek izstrādāts individuāls mācību plāns. Jāmācās ir tie paši mācību priekšmeti, kas vienaudžiem Latvijā uz vietas klasē, vienīgi attālinātajā mācību procesā tiek izmantotas regulāras skaipa konsultācijas, vebināri, var pat tiešsaistē piedalīties Latvijas skolas nodarbībā un apmeklēt stundas klātienē, ja gadās atbraukt uz Latviju mācību gada laikā. Arī mācību grāmatas var izņemt skolas bibliotēkā vai saņemt pa pastu. Tāpat virtuālajā skolā ir jākārto pārbaudes darbi, tostarp arī valsts noteiktie.

SestDienas aptaujātie vecāki, kuru bērni izmantojuši tālmācību, iezīmē jau sen zināmās Latvijas izglītības sistēmas vājās puses, taču visi kā viens atzīst – lielā slodze atmaksājusies, un bērniem pēc atgriešanās mājās bijis vieglāk iejusties.

Visu rakstu lasiet šīs nedēļas žurnālā SestDiena!