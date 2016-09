Skatīties zvaigznēs

Sestdien noslēdzas 73. Starptautiskais Venēcijas filmu festivāls. Ko šoreiz piedāvā senākā kinofestivāla programma, un ko no tā varēsim redzēt arī uz Latvijas lielajiem ekrāniem.

Kopš pagājušās nedēļas Venēcijas Lido salā notiek ikgadējais starptautiskais filmu festivāls, kurš, lai kādas vētras un vēji neplosītu tā reputāciju, vienmēr būs īpašs – jo pirmais, jo senākais. Ideja rīkot filmu skates–sacensības piedzima Venēcijā XX gs. 30. gadu sākumā starptautiskajā mākslas biennālē. Biennālei festivāls joprojām ir piederīgs, taču mūsdienās tas ir ne tikai senākais, bet arī viens no ietekmīgākajiem festivāliem pasaulē. Jā, te nav tirgus kņadas, kur stendos un teltīs organizācijas, institūcijas un filmu veidotāji popularizē un pārdod savas filmas (un tieši šī biznesa nerva trūkumu Venēcijas festivālam arī mēdz pārmest), bet bez biznesa pasaulē eksistē vēl arī citas lietas un vērtības. Atšķirībā no kino biznesmeņiem kritiķi Venēcijas festivālu ciena un mīl – gan tā vēstures, gan absolūtā demokrātiskuma dēļ. Tās šķietami ir nesavienojamas lietas – Venēcijas tūrisma bukletu tiražētais glamūrs un vienkāršība, pieejamība. Bet, ja esat nolēmuši piedzīvot pasaules klases festivāla atmosfēru vai noķert kādu zvaigzni, ir vērts septembra sākumā doties uz Venēciju, zibenīgi aizbēgt no tūristu ordu nomocītās pilsētas centra un pārcelties uz Lido salu. Lai skatītos filmas.

Arī parastajam cilvēkam

Venēcija patiešam ir visdemokrātiskākais no tā dēvētajiem A klases festivāliem, festivāls, kurā, ja gribat, varat nopirkt biļeti uz konkursa filmas oficiālo pirmizrādi un doties apskatīt arī zvaigznes – Melu Gibsonu, Eimiju Adamasu, Džeiku Džilenholu, Natāliju Portmenu un daudzus citus. (Tie ir tikai daži vārdi no Venēcijas šā gada programmas un zvaigžņu plejādes.) Biļešu cenas – 12–30 eiro – nav kosmiskas pasaules klases notikumam. Neko tamlīdzīgu nevar dabūt gatavu, teiksim, Kannu filmu festivālā, kur zvaigžņu spīdums un filmu skates ir paredzētas tikai un vienīgi industrijā iesaistītajiem un festivālam piesaistītajiem (akreditētajiem). (Tieši Kannu festivāls bija tas, kurš pēc II pasaules kara pārtrumpoja Venēcijas festivālu un joprojām cītīgi notur savas pozīcijas.)