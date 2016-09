FOTO: Rīgā prezentē jauno Bombardier CS300 lidmašīnu  

Bombardier otrdien Rīgā prezentēja jauno CS300 lidaparātu - ar šīs sērijas lidmašīnām nacionālā aviokompānija airBaltic jau tuvākajā laikā uzsāks pasažieru pārvadājumus. Plānots, ka pirmā CS300 lidmašīna airBaltic rīcībā nonāks novembrī, portālu Diena.lv informēja Bombardier pārstāvji. Lidmašīna jau devusies maršrutu izmēģināšanas lidojumos, kas tiek veikti no airBaltic bāzes Rīgā uz tādiem galamērķiem Austrumeiropā kā Viļņa un Tallina, pārbaudot airBaltic gaisa un virszemes operatīvās darbības.

Lidsabiedrības airBaltic komanda ir priecīga uzņemt CS300 Rīgā, lai pirmo reizi redzētu, kā lidmašīna simulē darbības mūsu maršrutu sistēmā, kas aptver lielāko Eiropas daļu, pirms mūsu pirmā lidaparāta piegādes šajā rudenī," norādīja airBaltic izpilddirektors Martins Gauss. "CS300 lidmašīnai ir pirmšķirīga veiktspēja, apbrīnojama efektivitāte un iespaidīga kabīne, kas piedāvā maksimālu komfortu, un mēs ar nepacietību gaidām iespēju iepazīstināt ar šo lielisko lidmašīnu mūsu pasažierus un lidostas mūsu maršrutu tīklā," piebilda Gauss.

Kad airBaltic flotes 12 Bombardier Q400 NextGen turbopropelleru lidmašīnām pievienosies 20 CS300 lidmašīnas, tā pakāpeniski pāries uz pilnīgu Bombardier lidaparātu floti.





Koncentrējoties uz 100 līdz 150 sēdvietu tirgus segmentu, Bombardier ir izstrādājis C Series lidmašīnu, lai nodrošinātu ekonomiskos ieguvumus pārvadātājiem un radītu jaunas iespējas aviopārvadājumiem ar vienas ejas lidaparātiem. Bombardier uzsver, ka šīs sērijas lidaparāti ļauj samazināt izmaksas uz vienu pasažieri līdz pat 18%. Papildus ietaupījumiem C Series lidmašīnās Bombardier būtisku uzsvaru licis uz salona uzlabojumiem, lai pasažieriem nodrošinātu ērtu ceļošanu. C Series lidmašīnās ir plašākas sēdvietas, virs sēdvietām ir izvietoti bagāžas nodalījumi un ir plašāki logi, kas pasažieriem nodrošina augstāku komfortu.