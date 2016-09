Svinīgā solī, skanot bērnu čalām un smiekliem un Zemessardzes orķestra spēlei diriģenta Anda Kareļa vadībā, sestdien Rīgā no Brīvības pieminekļa līdz Vērmanes dārzam gājienā devās Tēva dienas festivāla dalībnieki – daudzas ģimenes no visas Latvijas, vēsta pasākuma rīkotāji.

Gājienu kuplināja arī vairākas sabiedrībā zināmas ģimenes – Dailes teātra aktieri Gundars Silakaktiņš, Lauris Subatnieks un Aldis Siliņš ar ģimenēm, mūziķi Andris Sējāns un Nils Īle ar ģimenēm, hokejists Jēkabs Rēdlihs ar ģimeni un citi.

Vērmanes dārzā visi sanākušie Tēva dienas festivāla viesi tika godināti ar Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikumu, kurā prezidents aicināja Tēva dienā īpaši padomāt par vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām.

“Novērtēsim to, ka esam cits citam, un biežāk teiksim: “Es Tevi mīlu! Paldies, ka Tu man esi!”. Novērtēsim to, ka tētis zina smieklīgākos jokus un nebaidās no tumsas. Tēta rokas ir stipras. Tētis paceļ augstāk, lai bērns redzētu pāri apvārsnim. Tētis māk pastāstīt par Latvijas karogu un kas ir Lāčplēša diena. Mīļie tēti, mīļās ģimenes! Lai šodien gūtās pozitīvās emocijas iedvesmo mūs visus jaunām idejām! Lai Jums skaisti svētki!” teica prezidents.