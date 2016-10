Āda pēc vasaras sezonas

Vasara ir pagājusi un līdz ar to arī mūsu laiskā gulēšana pludmalē, dažādi āra pikniki un atvaļinājuma dienas, kad lielāko daļu esam uzturējušies svaigā gaisā. Neatkarīgi no tā, ka šovasar piedzīvojām arī krietnu daudzumu apmākušos dienu, mūsu āda ir uzņēmusi lielu daudzumu saules staru un ultravioletā starojuma, tādēļ ikvienam, sākoties rudenim, vajadzētu ne tikai pārbaudīt savas ādas veselības stāvokli un to, vai nav novērojamas kādas izmaiņas, bet arī veikt kopjošas un atjaunojošas procedūras.