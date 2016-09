Kāzu rīkotāji: Latvijas iedzīvotāji kāzām vidēji gatavi atvēlēt no 5000 līdz 15 000 eiro

Latvijas iedzīvotāji kāzu rīkošanai vidēji gatavi atvēlēt no 5000 līdz 15 000 eiro, aģentūrai LETA pastāstīja aptaujātie kāzu rīkotāji.

Atpūtas vietas Springšļu dzirnavas īpašniece Viviāna Zipa aģentūrai LETA teica, ka Springšļu dzirnavās kāzu viesu skaits vidēji ir no 50-60 viesiem un vairāk, līdz ar to kāzu budžets svārstās no 5000 eiro līdz 15 000 eiro. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu kāzām atvēlētais budžets šogad ir pieaudzis par vidēji 25%. "Ļoti skaistas var būt pieticīgas kāzas, kad pāris dara visu pats. Ne mazāk populāri ir piesaistīt ļoti profesionālas augsta līmeņa dekoratoru firmas," teica Zipa, piebilstot, ka kāzu budžetu galvenokārt veido kāzu vieta un tās piedāvājums, kā arī ēdināšana - sākot no ekonomiskāka varianta, paredzot 20 eiro par maltīti vienam cilvēkam, līdz pat ēdināšanai 50 eiro apmērā par cilvēku.

Pēc Zipas sacītā, cilvēki savlaicīgi rezervē kāzu svinību vietu. Uz nākamā gada kāzu sezonu no 2017.gada maijam līdz oktobrim, kas ir populārākais kāzu svinēšanas laiks, gandrīz visas rezervācijas nedēļas nogalēs ir veiktas, līdz ar to rezervācija jāveic gadu vai pusotru gadu iepriekš. Cilvēki arvien vairāk izvēlas svinēt kāzas arī darba dienās, jo tad nereti iekrīt svarīgs iepazīšanās vai saderināšanās datums vai arī šajās dienās telpu noma ir nedaudz lētāka. Ir arī diezgan daudz kāzu, kuras apmeklē ārvalstu viesi, kuri ielido darba dienās. Viņa arī teica, ka labos, pieprasītos, viesu un klientu atzītos viesu namos ir palicis ļoti maz iespēju rezervēt nedēļas nogales nākamajam gadam. Kāzu rezervācijas rudenī nav tik intensīvas kā vasarā.

Zipa norādīja, ka, izvēloties kāzu vietu, cilvēki pievērš uzmanību tam, cik ērta ir svinību zāle, vai tā būs optimāla izvēlētajam viesu skaitam, vai tajā būs pietiekami silts. Tāpat ir svarīga ventilācija un tehniskais aprīkojums, mēbeles. Cilvēkiem ir svarīgi, lai mēbeles, galdauti vai sedziņas un trauki ietilptu banketa cenā. Šiem priekšmetiem ir jābūt kvalitatīviem. Ne mazāk svarīga ir guļvietu pieejamība izvēlētājā kāzu svinēšanas vietā, telpu iekārtojums, labierīcību pieejamība, bāra vietas pieejamība un telpas atsevišķām kāzu aktivitātēm. "Telpām ir jābūt siltām, gaišām un plašām, lai laika apstākļi nesabojā svētkus," teica Zipa.

Tāpat arvien biežāk laulību ceremonijas notiek dabā. "Šobrīd ir ļoti pieprasīts, ļoti populārs un cilvēkiem ļoti patīk, ka ir laulības ceremonija gan pie upes, gan mežā, gan arī lapenē. Šobrīd aktīvā sezona mums ir no maija līdz oktobrim, un esam ļoti lepni, ka mums ir daudz viesu, daudz rezervāciju un daudz kāzu," teica Zipa.

Springšļu dzirnavu īpašniece pastāstīja, ka šovasar vairāk precējušies latviešu pāri, bet aptuveni 25% ir jauktie pāri, kad latviešu meitenes prec ārzemju puišus. "Tādu variantu mums nav bijis, kad precas divi ārzemnieki vai latviešu puisis prec ārzemju meiteni. Mums kaut kā notiek tā, ka skaistās latviešu meitenes aizprecas ar foršiem puišiem uz ārzemēm," teica Zipa.

Arī Bīriņu pils direktore Solvita Muižniece sacīja, ka cilvēki šogad izteikti izvēlas svinēt kāzas divas dienas ar nakšņošanu, dārgāku ēdienkarti un atkarībā no cilvēku skaita kāzām atvēl vidēji 5000 līdz 13 000 eiro. Kāzās parasti piedalās 35-40 cilvēku grupa, taču tiek rīkotas arī lielākas kāzas, kurās piedalās 90 cilvēki. "Cilvēki vairāk ir gatavi tērēt ēdināšanai. Jāsaka, ka gan kāziniekiem budžets paliek lielāks, gan arī kāzu rīkotāju izdevumu budžets paliek lielāks," teica Muižniece, piebilstot, ka to ietekmē vispārējais algu kāpums, kas nosaka pakalpojumu cenas.

Pēc viņas teiktā, cilvēki pārsvarā izvēlas svinēt kāzas ar nakšņošanu. "Nākamajā dienā mums ir vēlā izrakstīšanās, cilvēki iznes mantas no istabām, bet vēl paliek pie mums, pārceļas uz dzirnavām, kur ir jauka piknika vieta, un citādā stilā turpina svinēt to otro dienu. Tas šogad ir izteikti, jo vienu gadu nakšņošanu ņēma nost vai nu finanšu trūkuma, vai citu iemeslu dēļ," teica Muižniece, piebilstot, ka populāras ir arī laulību ceremonijas pils lapenē, kur dodas arī cilvēki no malas, kuri nerīko banketu pilī.

"Kāzu galds, dejas, izklaides ir pirmās dienas pasākums. Un tad jau nākamajā dienā visi pamazām pamostas, paēd pilī brokastis un pārceļas uz citu stilu terasītē pie ūdens dzirnavām, kur ir pieejama pirtiņa. Kāzinieki ir zem jumtiņa uz terasītes vienalga, vai ir lietus vai spīd saule. Viņiem tur ir omulīgi pasēdēt, pārrunāt visu," teica Muižniece. Raksturojot ēšanas paradumus kāzās, viņa teica, ka cilvēkiem ir tendence izvēlēties porciju ēdienreizes, tajā pašā laikā ļaujot viesiem izvēlēties ēdienu, piemēram, no trim dažāda veida maltītēm.

Viņa arī pastāstīja, ka kāzu svinēšanas aktivitāte šovasar ir liela, līdz ar to kāzas jārezervē savlaicīgi, brīvu datumu sezonā atliek maz. Šogad atšķirībā no pagājušā gada kāzu sezona ir garāka, un cilvēki ir rezervējuši pili svinībām visu septembri. Arī 2017.gadam arī ir jau veiktas rezervācijas. "Cilvēki kāzas rezervē savlaicīgi, jo apzinās, ka labas vietas būs ārkārtīgi savlaicīgi rezervētas. Tāpat cilvēkiem ir ļoti svarīga izvēlētā kāzu diena, par ko tiek padomāts ļoti savlaicīgi," teica Bīriņu pils direktore.

Viņa pastāstīja, ka kāzinieku publika ir ļoti dažāda, daudz ir jaukto kāzu. "Krieviski runājošie, protams, izvirzās priekšgalā, bet tās vienalga ir ļoti daudz jauktās kāzas," teica Muižniece.

Atpūtas kompleksa Brūveri īpašnieks Uldis Dvinskis aģentūrai LETA sacīja, ka pēdējos gados cilvēku aktivitāte svinēt kāzas saglabājas līdzīga - bez īpaša pacēluma vai krituma. "Brūveros" vidējais kāzinieku skaits ir 60-80, kas Latvijas mērogam ir samērā daudz. Lielākoties cilvēki rezervē viesnīcas pusgadu, gadu iepriekš. "Ja agrāk cilvēki tik ļoti nepiedomāja pie tā, kur grib, ko grib un kā grib, tad tagad cilvēki ļoti izvēlas pēc savām izjūtām, lai justos labi un lai viņiem tiešām tas pasākums patiktu," teica Dvinskis. Kāzu rīkotāji padomā arī par visiem.

Viņš piebilda, ka cilvēki arvien labprāt kāzas svin ne tikai vasarā, bet arī pavasarī. Tradicionāli pieprasītākais mēnesis kāzu rīkošanas ziņā ir augusts. "Cilvēki labprātāk ņem ne tikai nedēļas nogales, bet arī darba dienas, jo, ja laicīgi to ieplāno, tā nevienam nav liela problēma, un tad var arī kaut ko ieekonomēt," teica Dvinskis. Viņš piebilda, ka, rīkojot lielas kāzas, cilvēki atvēl tām lielu budžetu. Savukārt ekonomiskākos variantos tiek pieaicināti profesionāli kāzu rīkotāji. Kāzu budžets svārstās no 5000. Ir arī izņēmumi, kad cilvēki maksā vairāk, pastiprināti pievēršot uzmanību ēdiena kvalitātei, servisam.

Brūveru īpašnieks piebilda, ka arvien vairāk cilvēku kāzas svin, ievērojot latviešu tradicionālos rituālus, kas kāzām piešķir dziļāku nozīmi nekā kādreiz populārās ballītes. Lai arī cilvēki lielākoties izvēlas reģistrēt laulību baznīcā, populāras ir arī ceremonijas dabā. "Kāzas ir piepildītākas un jēgpilnākas. Nav vairs mērķa tikai paballēties un iedzert, bet tiešām ir tā, ka cilvēki piedomā, kā to notikumu padarīt neaizmirstamu," teica Dvinskis. Viņš piebilda, ka šī pēdējo gadu tendence vērtējama pozitīvi.