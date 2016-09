Troņu spēle sasniedz jaunu Emmy rekordu

Fantāzijas seriāls Game of Thrones (Troņu spēle) svētdienas vakarā kļuvis par visvairāk apbalvoto seriālu Emmy televīzijas balvu ceremonijas vēsturē.

Telekanāla HBO seriāls iepriekšējā nedēļā saņēma deviņas Emmy balvas tehniskajās kategorijās, bet svētdien ieguva vēl trīs balvas - sesto gadu pēc kārtas kā labākais dramatiskais seriāls, kā arī balvas par režiju un scenāriju.

Līdz ar to Game of Thrones pasniegtas 38 Emmy balvas, pārspējot komēdijseriāla Frasier rekordu - 37 statuetes. Game of Thrones kļuvis par visvairāk apbalvoto seriālu ar izdomātu sižetu kopš 1949.gada, kad aizsākās Emmy balvu pasniegšana.

Visvairāk Emmy balvu - 48 - ir telekanāla NBC ilggadējam skeču šovam Saturday Night Live, kura formāts ir atšķirīgs no Game of Thrones un citiem dramatiskajiem seriāliem.

Uz labākās otrā plāna aktrises godu pretendēja trīs Game of Thrones aktrises - Lēna Hedija, Emīlija Klārka un Meizija Viljamsa, taču to saņēma Downton Abbey aktrise Megija Smita. "Game of Thrones" aktieri Pīters Dinklidžs un Kīts Heringtons sacentās par labākā otrā plāna aktiera balvu, taču to ieguva Bens Mendelsons no Bloodline.

Labākā komēdijseriāla balvu ieguva Veep, pārspējot Black-ish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley, Transparent un Unbreakable Kimmy Schmidt, tā vadošajai atrisei Džūlijai Luisai-Dreifusai piekto gadu pēc kārtas iegūstot balvu kā labākajai komēdijseriāla aktrisei. Džefrijs Tambors no Transparent otro gadu pēc kārtas ieguva labākā komēdijseriāla aktiera balvu.

Kā labākais aktieris drāmā tika atzīts Rami Maleks no Mr. Robot, savukārt Tatjana Maslanija no Orphan Black tika atzīta kā labākās drāmas aktrise.