Rudzupuķe skrejceļā

Tartu atklāta Igaunijas Nacionālā muzeja jaunā ēka, kas piedāvā iepazīt igauņu tautas kultūru.

Beidzot igauņi ir panākuši latviešus un tikuši pie savas pirmās prezidentes – Kersti Kaljulaidas un savas Gaismas pils – Igaunijas Nacionālā muzeja jaunās ēkas, kas salīdzinājumu ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas "stikla kalnu" ir izpelnījusies projekta vērienīguma dēļ, kas realizēts desmit gados un izmaksājis vairāk nekā 60 miljonus eiro. 1. oktobrī atvērtais muzejs atrodas Rādi rajonā – divdesmit minūšu gājienā no Tartu centra.

Igaunijas Nacionālā muzeja jaunās ēkas projekta autors ir franču arhitektu birojs DGT. Tajā ir apvienojušies Dens Dorels, Lina Gotmē un Cujosi Tane, kurš svinīgās atklāšanas dienā bija uzposies Igaunijas karoga krāsās. Pirms desmit gadiem šis arhitektu trio uzvarēja starptautiskajā konkursā, kurā kopumā tika saņemti 108 pieteikumi. Savā projektā viņi ir iesaistījuši bijušo padomju aviobāzi, kas fiziski parāda sāpīgās vēstures drupas. Pacelšanās uz nākotni No putna jeb drona lidojuma var redzēt, kā kādreizējais skrejceļš pāriet slīpās ēkas jumtā un veido sava veida tramplīnu: šaurākajā galā tā ir divarpus, platākajā – 15 metru augsta, tas simbolizē igauņu nācijas pacelšanos no nemiera pilnās pagātnes uz jaunu nākotni, interneta vietne dezeen.com citē Denu Dorelu. Arhitekti tic, ka Igaunijas Nacionālā muzeja jaunajai ēkai būs nozīmīga loma šī rajona reģenerācijā, kuras pirmie asni jau ir redzami.

Ēka ir organiski ierakstījusies apkārtējā vidē. Tā ir izstiepusies 355 metru garumā, vienā no posmiem kļūstot par tiltu, kas šķērso vietējo ezeru. Stikla fasāde ir klāta ar astoņu staru zvaigznīšu musturi. Tā ir atsauce uz Igaunijas nacionālo puķi – rudzupuķi, norāda Lina Gotmē. Viņa atceras, ka sākotnējā mediju reakcija uz projektu ir bijusi strīdīga, taču tas ir iniciējis nepieciešamo dialogu, kādam būtu jābūt šim muzejam.

Jāatzīmē, ka šis ir pirmais franču arhitektu biroja DGT projekts. "Mēs esam kopā izauguši," par desmit gadus ilgušo sadarbību ar Igaunijas puses pārstāvjiem saka Cujosi Tane. Par šo ēku birojs ir ieguvis franču arhitektūras balvas AFEX 2016 Grand Prix. Kopā ar arhitektu projektēto privātmāju A House for Oiso (Japāna) un multifunkcionālo celtni Stone Gardens (Libāna) Igaunijas Nacionālais muzejs veido konceptuālu meistardarbu triādi.

Laika iekapsulēšana

Igaunijas Nacionālajā muzejā ir skatāmas divas pastāvīgās ekspozīcijas. Lielākā no tām ir Tikšanās/Encounters, kurā var iepazīties ar igauņu tautas kultūru, sākot no akmens laikmeta un beidzot ar mūsdienām. Tas ir stāsts par vienkāršo cilvēku dzīvi vēsturisko procesu kontekstā. Zem kopējās tēmas lietussarga ir paslēpušās divpadsmit atsevišķas ekspozīcijas, kuru radīšanā ir iesaistījušies ne tikai muzeja speciālisti, bet arī mākslinieki, fotogrāfi, kinoveidotāji.

Vērienīgākā no šī duča ir hronoloģiskā ekspozīcija ar nosaukumu Ceļojums laikā. Daudzi priekšmeti ir ievietoti lielos stikla cilindros, it kā iekapsulējot kādu konkrētu brīdi nākamajām paaudzēm. Atsevišķos gadījumos tas ir veikts ļoti asprātīgi. Vienā no tiem ir redzama nesena pagātne – līdz porolonam izsēdēts melns biroja krēsls un vecs portatīvais dators, kas atgādina par igauņu brīnumu – saziņas servisu Skype.

Par mūsu ziemeļu kaimiņu humora izjūtu un lielisko atmiņu liecina arī mūžam tekošā krāna instalācija, džinsi ar uzrotītiem zvaigžņota auduma galiem un celofāna maisiņš ar uzrakstu Montana – tieši tādos pašos maisiņos fizkultūras tērpu uz skolu ņēma arī 80. gadu latviešu bērni. Caur pašos apmeklētājos atmodinātām vai konstruētām atmiņām soli pa solim tiek izklāstīts šis vēsturiskais stāsts, kas sazarojas vienpadsmit tematiskajās ekspozīcijās.

Ziņkārības remdēšana

Katrā tēmā ir meklēts vispiemērotākais veids, kā atklāt vienu vai otru igauņu kultūras mozaīkas fragmentu, – no tradicionālās virtuves ar milzīgām karošu, nažu un trauku sienām līdz rūnu dziesmām, no kurām četrus simtus var dzirdēt šajā ekspozīcijā. Savukārt cilvēka un vides tēmai ir uzbūvēti vairāki stikla "bunkuri", kuros var ieiet iekšā, tikai pamatīgi pieliecoties, kas refleksīvi apmeklētājā izraisa pastiprinātu ziņkārību.

Šo sajūtu var remdēt otrajā pastāvīgajā ekspozīcijā, kas saucas Echo of the Urals/ Urālu atbalss, kura ir veltīta citām somugru tautām, lai parādītu viņu ikdienas dzīvi caur plašo Igaunijas Nacionālā muzeja krājumu. Pašlaik visa informācija ir pieejama trijās valodās – igauņu, angļu un krievu. Plānots, ka nākotnē šim sarakstam varētu pievienoties latviešu un somu valoda.