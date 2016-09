Režisors Dž.Dž.Džilindžers Dailes teātrī iestudējis izrādi 8 mīlošas sievietes – Robēra Tomā diez vai kriminālu komēdiju 2 daļās.

Jauniestudējuma pirmizrāde notiks 21.septembrī.

Kādā mājā, kas nošķirta no apkārtējās pasaules, ir sapulcējušās 8 sievietes. Tik daudz atšķirīgu sieviešu vienā vietā – tas pats par sevi jau rosina uz nepatikšanām. Viņas ir skaistas, kaislīgas, gudras un bīstamas. Katrai ir savs noslēpums, katrai savs skelets skapī. Un, kad ģimenes tēvs un apgādnieks tiek atrasts miris savā gultā ar nazi mugurā, šie skeleti sāk birt laukā no skapjiem. Katrai no viņām ir savs rūpīgi slēpts motīvs. Katra no viņām kļūst par aizdomās turamo. Neviena no viņām nav vainīga, bet vienai tomēr ir jābūt vainīgai. Īsts apburtais loks...

Jauniestudējumā spēlē Rēzija Kalniņa (Gabija), Lilita Ozoliņa (Vecmāmiņa), Vita Vārpiņa (Ogistīne), Indra Briķe (Šanele), Kristīne Nevarauska (Pjereta), Ilze Ķuzule-Skrastiņa (Luīze), Dārta Daneviča (Sjūzena) un Lelde Dreimane (Katrīna).

Izrādes 8 mīlošas sievietes radošajā komandā strādā scenogrāfs Kristians Brekte, kostīmu māksliniece Katja Šehurina, horeogrāfs Agris Daņiļevičs un gaismu mākslinieks Jevgeņijs Vinogradovs (Krievija). Lugu tulkojis Dž.Dž.Džilindžers.