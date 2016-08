Baltijas pērlē izrādīs Kannu kinofestivāla laureāti - filmu Personīgā stiliste

Kinofestivāla Baltijas pērle rudens filmu programmā iekļauta 2016. gada Kannu kinofestivāla laureāte, franču režisora Olivjē Asaijasa filma Personīgā stiliste/Personal Shopper, informēja festivāla pārstāve Asnāte Vasiļjeva.

Personīgā stiliste Kannās bija viena no gaidītākajām filmām un ieguva augstāko apbalvojumu – Zelta palmas zars – par labāko režiju, tomēr saņēma ārkārtīgi pretrunīgus kritiķu un skatītāju vērtējumus.

Galvenā varone Morīna, ko atveido Kristena Stjuarte, kā personīgā stiliste saņem vilinošu piedāvājumu strādāt augstās modes sirdī – Parīzē. Viņas klienti ir kino un šovbiznesa zvaigznes, kā arī pazīstami politiķi. Nekā daudz netrūkst no tā, ko ierasts saistīt ar veiksmi – prestižs darbs, slaveni klienti, dārgi veikali, stilīgas ballītes, galvaspilsētas "modīgā burziņa" gurdinoši greznā dzīve. Vienīgais, kas visu aptumšo, ir viņas dīvainā spēja sazināties ar spokiem, un notiekošais kļūst ar katru dienu aizvien noslēpumaināks un neparedzamāks…

"Šaušalīgā, netveramā un trauksmaini valdzinošā filma savā pirmizrādē izraisīja nepacietīgāko un viegli nogurdināmo skatītāju ūjināšanu. Ne tādēļ, ka tā ir slikta (tā pilnīgi noteikti tāda nav!), bet tādēļ, ka tīšuprāt pārkāpj to, ko pieņemts uzskatīt par labas gaumes ietvariem, provocējot aizkaitināmību. Filma palēninās un ķircina ar savu nesteidzīgumu, vienlaikus cieši turot Hičkokam raksturīgās spriedzes knaiblēs, kas neatslābst līdz pat beigām," – raksta Daily Telegraph.

Viens no autoritatīvākajiem britu kino kritiķiem – Pīters Bredšovs – The Guardian ierindojis filmu kategorijā must-have, salīdzinot to ar Larsa fon Trīra Šķeļot viļņus: "Ārkārtīgi aizraujošs un dīvains kino, kas izmanīgi sajauc žanrus, piespiežot festivāla auditoriju baidīties un zaudēt galvu. Neparasti intriģējoša filma ar izaicinošiem spriedzes akcentiem. Ļoti labs režisora darbs!"

Kinofestivāls Baltijas pērle noritēs no 21. līdz 27. septembrim kinoteātrī Splendid Palace.

Biļetes uz kino seansiem pieejamas Biļešu serviss tirdzniecības tīklā.