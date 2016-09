Ditas Rietumas kino izlase 08.IX - 15.IX

Kinokritiķe Dita Rietuma vērtē kinoteātros skatāmās filmas.

One More Time with Feeling****

Forum cinemas 8. septembrī.

Brīnišķīga melnbalta dokumentālā filma, kas tika demonstrēta Venēcijas kinofestivālā un nu skatāma vienā seansā Rīgā. Filma tapusi Nikam Keivam traģiskā dzīves brīdī – 2015. gada jūlijā viņš zaudēja savu 15 gadu veco dēlu Artūru. Filmā ir fiksēts mūziķa jaunā albuma Skeleton Tree tapšanas process un pārdomas par dzīves un nāves krustpunktiem, novecošanu un zaudējuma sāpēm. Jēgā tik blīvā filma uzrunā intelektuāli un emocionāli – Nika Keiva daiļrades cienītājus un laba dokumentālā kino pazinējus.

Par sauju dolāru****

Režisors Serdžo Leone. Lomās Klints Īstvuds u.c. 9. septembrī plkst. 18.30

Unikāla iespēja vienā seansā uz lielā ekrāna satikt Klintu Īstvudu vienā no viņa ikoniskajām lomām 1964. gada spageti vesternā, kuru filmējis itāļu režisors Serdžo Leone. Priecājos, ka seansa organizētāji kinoblogeri atgādina, ka klasika ir mūžam dzīva. Turklāt tas notiek nedēļā, kad kinoteātru repertuārā nonākusi jaunākā Klinta Īstvuda režisētā filma. Varens mūžs, karjera un daudzveidīgs talants! Drīzumā tiks izrādīta Serdžo Leones triloģijas otrā un trešā daļa – 16. un 30. septembrī.

Brīnumainā izglābšanās Hudzonā****

Uz patiesiem notikumiem balstīta Holivudas drāma, kuras pamatā ir 2009. gadā notikušais incidents, kad pilots Ņujorkā Hudzonas upē nosēdināja laineri ar 155 cilvēkiem. Kā katrai karstajai ziņai, arī šai ir publiski neredzamā un dramatiskā stāsta daļa. Gan režisors Klints Īstvuds, gan pilota Česlija Salenbergera (dēvēts par Salliju; tāds ir arī filmas oriģinālnosaukums – Sully) lomas tēlotājs stāstu par pilotu, pret kuru pēcāk tika sākta izmeklēšana, izstāsta iespaidīgi un emocionāli.

Baltijas dokumentālo filmu forums

Līdz 11. septembrim kinoteātrī KSuns; www.balticseadocs.lv

Rīgā turpinās viens no nozīmīgākajiem dokumentālā kino pasākumiem Baltijā. Liela daļa filmu veltītas eksplozīvām, karstām tēmām un piedāvā aiz karstas ziņas dimensijas saskatīt komplicētas problēmas un likteņus. Vērts redzēt filmu Zviedru mīlestības teorija, kuras fokusā ir viena no mūsdienu Rietumu pasaules lielākajām problēmām – sabiedrības novecošana, ar to saistītie dramatiskie likteņi un eksistenciālas vientulības stāsti.