Eiropas kino skatītāju konkursā iespējams laimēt ceļojumu uz Berlināli

Šonedēļ sākas Eiropas kino skatītāju konkurss jeb European Film Challenge. Konkursā aicina kino cienītājus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā skatīties Eiropas kino, pastāstīt par to citiem un laimēt balvu – apmaksātu ceļojumu uz Berlīnes starptautisko kinofestivālu, informēja konkursa pārstāve Ieva Lange.

Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem līdz konkursa beigām 2016. gada 15. decembrī jānoskatās 10 Eiropas filmas. Katru reizi, skatoties filmu, dalībnieki var ieiet vietnē europeanfilmchallenge.lv, lai pastāstītu par to saviem draugiem Facebook, Twitter vai Instagram, izmantojot tēmturi #europeanfilmchallenge.

Konkursā ir arī iespējas izpausties radoši. Dalībniekiem jāievieto attēli, kas parāda, kur un kā viņi filmu noskatījušies – kinoteātrī, festivālā, TV vai tiešsaistē. Tā var būt fotogrāfija ar biļeti, televizora ekrānu vai sevi kinoteātrī. #europeanfilmchallenge koordinatori ir kinoteātris Kino Bize, lietuviešu kinoteātris Kino Pasaka un filmu izplatītāji A-One Films.

"Mēs gribējām atrast jautru veidu, kā cilvēkiem labāk iepazīt Eiropas kino, runāt par to un baudīt filmas," skaidro Greta Akcijonaite, viena no projekta autorēm un Kino Pasaka pārstāve. "Tas jo īpaši attiecas uz jaunu režisoru filmām un filmām no valstīm, kurās kino sfēra ir attīstības procesā."

Viņa norāda, ka ikviens - producenti, izplatītāji, kinoteātri, straumēšanas vietnes, TV kanāli un kinofestivāli, var to izmantot, lai popularizētu savas filmas. "Mēs aicinām viņus izmantot mūsu logo un rakstīt: "Šo filmu var pieteikt #europeanfilmchallenge savos plakātos, sociālo tīklu ziņās un preses relīzēs"."

#europeanfilmchallenge jau sadarbojas ar Rīgas Starptautisko kinofestivālu, Tallinas Melno nakšu kinofestivālu un Eiropas kino forumu Scanorama un piedalīsies gaidāmajos nozares pārstāvju pasākumos.

Konkursa pirmais posms sāksies 30. septembrī, kad vienu mēnesi skatoties Eiropas filmas, konkursa dalībniekiem būs iespēja laimēt apmaksātu ceļojumu un dalību Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā no 9. līdz 11. decembrim Vroclavā, Polijā. Šī konkursa balva tiks izspēlēta par godu Radošās Eiropas kino un audiovizuālās atbalsta programmas MEDIA 25. gadadienai.