Izkāpšana no rāmjiem

"Šogad mēs esam atvēzējušies un sarūpējuši plašu industrijas programmu," saka trešā Rīgas Starptautiskā kinofestivāla jeb Riga IFF industrijas pasākumu kuratore Amanda Boka. Lielākais no industrijas notikumiem būs Riga IFF Forum, kas norisināsies 21. un 22. oktobrī. Pirmajā dienā ir ieplānotas Latvijas filmu projektu prezentācijas, lai palīdzētu šo darbu izplatīšanai ārpus Latvijas robežām.

Riga IFF industrijas pasākumu kuratore stāsta, ka kopumā tiks piedāvātas septiņpadsmit ieceres, kuras ir paredzēts realizēt līdz 2018. gada beigām. Šī gada autoru vidū ir Ivars Seleckis, Dzintra Geka, Gints Grūbe, Ivars Zviedris, Uģis Olte, brāļi Ābeles, Gatis Šmits, Aiks Karapetjans, Dāvis Sīmanis, Aigars Grauba un citi pazīstami latviešu režisori.

"Skatīsimies, kā mēs varam arvien vairāk un efektīvāk strādāt mūsu kino veidotāju labā," piebilst kuratore. Šogad ar savu pieredzi dalīsies žurnālists, pētnieks un konsultants Maikls Gabins, kurš strādā filmu industrijas un mediju jomā. Viņš ir sagatavojis īpašu lekciju Auditorijas piesaiste Eiropas filmām digitālās ēras apstākļos par skatītāju uzvedību pārsātinātajos mūsdienu tirgus nosacījumos.

Runājošie suņi

Savukārt nākamajā dienā, 22. oktobrī, notiks starptautisko filmu projektu prezentācijas, kuru galvenais akcents ir likts uz bērnu kino. Latviju šajā pasākumā pārstāvēs trīs simtgades projekti - to vidū ir Ināras Kolmanes pilnmetrāžas spēlfilma Bille, Madaras Dišleres gandrīz autobiogrāfiskais darbs Paradīze 89 un Edmunda Jansona animācija ar neparasto nosaukumu Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi.

"Baltijas jūras reģionā bērnu kino ir maz apgūts lauks, kuram ir ļoti liels potenciāls," uzsver Amanda Boka, kas ir pārliecināta, ka Rīgas Starptautiskajam kinofestivālam ir izdevies uzrakt "zelta dzīslu", jo šajā jomā ir ļoti svarīgi būt pirmajam kādā noteiktā nišā, lai varētu izcelties uz savu konkurentu fona - lai nozares profesionāļi atzīmētu Riga IFF savos plānotājos un rezervētu laiku braucienam uz Latviju.

Šajā pašā dienā notiks paneļdiskusija Kino bērniem. Nozīme. Statistika. Pieredze. Novērojumi. Secinājumi. Tajā piedalīsies dažādi ārvalstu eksperti, kuri sniegs padziļinātu informāciju par aktuālo situāciju starptautiskā mērogā, lai labāk izprastu mazākos kino skatītājus interneta, viedierīču un citu izklaides kanālu laikmetā. Jāatzīmē, ka visi pasākumi norisināsies Cafe Film Noir. Ieeja - bez maksas.

Talantu laborotorija

Festivāla dienās notiks arī Riga IFF Critics Meeting, kas ir jauna platforma kritikas nozīmes aktualizēšanai un kritikas attīstībai Latvijā. Viens no pasākumiem būs seminārs ar dažādu profesionāļu uzstāšanos, otrs - paneļdiskusija ar kinokritiķu Vladana Petkovica (Serbija) un Olafa Millera (Vācija) piedalīšanos, trešais - darbnīca, kura ir plānota jauno un profesionālo kinokritiķu prasmju uzlabošanai.

No nākamās otrdienas Riga IFF piedāvās semināru bloku Baltic Film Talent Lab, kas ir veltīts režisora darbam ar aktieri filmēšanas laukumā. Tajā piedalīsies jaunie un vēl topošie šo profesiju pārstāvji. Viens no pasākumiem būs atvērtā lekcija un diskusija, ko vadīs kino, televīzijas un teātra aktrise Šarlote Munka, kura pievērsīsies šai aktieru un režisoru savstarpējās komunikācijas tēmai, kas bieži vien kļūst par klupšanas akmeni.

Visi kino interesenti 20. oktobrī tiek gaidīti uz leģendārajam latviešu režisoram Jānim Streičam veltīto zinātnisko konferenci, kurā tiks analizētas meistara uzņemtās filmas, to recepcija un konteksts. Pēc tam tiks izrādīta Jāņa Streiča filma Carmen Horrendum, kura ir tapusi 1989. gadā un ir visai netipisks viņa darbs. Uz 35 milimetru lentes! - akcentē Riga IFF organizatori.

Dzīvie piemēri

Rīgas Starptautiskā kinofestivāla pēdējā dienā, 23. oktobrī, notiks divi European Script Meeting pasākumi. Viens no tiem būs rakstnieka, pasniedzēja, scenāriju redaktora un konsultanta Iena Longa interaktīvais seminārs par žanru pārklāšanos. "Mēs baidāmies izkāpt no rāmjiem," par latviešu filmu veidotājiem saka Amanda Boka. Viens no tādiem drosminiekiem ir bijis, piemēram, Aiks Karapetjans ar savu režisorisko pieeju.

Šī gada kinofestivāls noslēgsies ar scenārista un scenārija konsultanta Džimija Karlsona darbnīcu Scenārija attīstīšanas metodoloģija. Tajā tiks iesaistīti divi Latvijas filmu projekti, caur kuru piemēriem viņš demonstrēs savu darba metodi attīstīt stāstus. "Šo formātu mēs aizsākām pagājušajā gadā, kad veiksmīgi tika izmantoti "dzīvie" piemēri," atceras Riga IFF industrijas pasākumu kuratore.

Vairāk informācijas par Rīgas Starptautisko kinofestivālu var lasīt interneta vietnē www.rigaiff.lv.