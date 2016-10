Kinosvētki ar pašcieņu

"Tāpat kā iepriekšējos divus gadus mēs turpināsim piedāvāt pasaules un Latvijas labāko kino un plašu pasākumu programmu," par Rīgas Starptautisko kinofestivālu (Riga IFF) saka tā dibinātāja un prezidente Aija Bērziņa un piebilst par kopējo attīstības plānu "katru gadu likt klāt kaut ko jaunu".

Šīgada jaunums – starptautiskais filmu tirgus. Trešais Riga IFF norisināsies no 13. līdz 23. oktobrim. "Skaidrs, ka ir jāņem atvaļinājums uz desmit dienām."

Festivāls iesāksies ar izstādes Riga IFF Expo 2016 atklāšanu. Fotogrāfa Andreja Strokina rokās ir nonākuši kādā pamestā dzīvoklī atrastie fotonegatīvi ar kinoteātra Palladium ikdienu 50. un 60. gadu mijā. To autors ir nezināms un ieraugāms tikai vienā attēlā, kur viņa atspulgs ieplūdis starp kinofilmu plakātiem aiz lielas stikla vitrīnas. Detektīva lomu ir uzņēmies arhitekts un pērnās izstādes kurators Zigmārs Jauja, kurš devies pa pēdām enigmātiskajam fotogrāfam.

Ukraiņu ģimene

Par tradīciju ir kļuvusi arī Riga IFF atklāšana ar nacionālo pirmizrādi, kas notiks 14. oktobrī kinoteātrī Splendid Palace. Šogad tā būs Rīgā dzīvojošā režisora Vitālija Manska dokumentālā filma Radinieki, kura ir tapusi kā četru valstu – Vācijas, Latvijas, Igaunijas un Ukrainas – kopražojums. "Tas liecina par festivāla pašcieņu," par Riga IFF organizatoru konsekvenci sākt ar vietējo profesionāļu veikumu saka filmu studijas Ego Media producents Guntis Trekteris.

Savā filmā Vitālijs Manskis apceļo Ukrainu un caur savas ģimenes prizmu pēta vietējo sabiedrību pēc Maidana notikumiem, pēc kuriem viņa radinieki ir nostājušies dažādās barikāžu pusēs. "Tā ir viena no personiskākajām un intīmākajām režisora filmām," akcentē producents. Savukārt Vitālijs Manskis kā kurators šajā festivālā piedāvās dokumentālā kino programmu Artdocfest/Riga, kas dos iespēju ne vien noskatīties izvēlētās filmas, bet arī satikt to veidotājus.

Ceļā uz Oskaru

Jau otro gadu norisināsies Riga IFF starptautiskais pilnmetrāžas filmu konkurss, kurā ir iekļauti deviņi darbi no dažādām Baltijas jūras valstīm. Cīņā par galveno balvu iesaistīsies arī latviešu režisora Dāvja Sīmaņa filma Pelnu sanatorija. Konkursa darbus vērtēs starptautiska žūrija, starp kuras dalībniekiem būs Sansebastjanas kinofestivāla atlases komitejas biedrs Roberto Kueto, Maskavas Starptautiskā kinofestivāla programmas veidotājs Peters Šepotinniks un citi.

Šīs konkursa filmas ir rūpīgi atlasītas, meklējot spilgtus režijas rokrakstus un izteiksmīgu vizualitāti, atklāj Riga IFF radošā direktore Sonora Broka. Viņa atzīmē, ka divi no izraudzītajiem darbiem ir izvirzīti Amerikas Kinoakadēmijas balvas Oskars nominācijai kategorijā Labākā ārzemju filma. Riga IFF starptautiskā pilnmetrāžas filmu konkursā piedalās gan spēlfilmas, gan dokumentālā kino darbi, gan arī starpžanru paraugi, stāsta Sonora Broka.

Gals un kapsēta

Kopumā tiks piedāvātas astoņas filmu programmas (to seansi notiks trīs kinoteātros Elizabetes ielā – Splendid Palace, KSuns un Kino Bize). Viena no programmām ir Riga IFF Selection. Šajā izlasē ir iekļauti kinodarbi no lielākajiem Eiropas festivāliem. To vidū ir kanādiešu brīnumbērna Ksavjē Dolana filma Tas ir tikai pasaules gals, britu režisores Andreas Arnoldas Amerikāņu saldumiņš, taizemiešu meistara Apičatponga Vīrasetakula Greznības kapsēta un citas filmas.

Riga IFF festivālā norisināsies bērnu filmu un pasākumu programma Kids Weekend, retrospekcijas programma In kino veritas, Ziemeļvalstu kino programma Nordic Highlights, Latvijas kino programma Lielais Kristaps. Izlase, ko organizatori ir ieplānojuši izrādīt festivāla otrajā daļā, kad gaidāms visvairāk ārvalstu viesu, un programma Short Riga, kurā ir ietverts starptautiskais īsfilmu, Baltijas studentu īsfilmu un Baltijas mūzikas video konkurss.

Streiča Karmena

20. oktobrī notiks zinātniskā konference, kas būs veltīta latviešu kinoklasiķim un šī gada jubilāram Jānim Streičam. Tajā tiks pētīta viņa daiļrade, analizējot režisora filmas, to recepciju un kontekstu. Dienas noslēgumā varēs noskatīties psiholoģisko drāmu Carmen Horrendum (1989). "Šī nav tipiska Streiča filma, kuru parasti raksturo īpašs humora un sentimenta mikslis," norāda organizatori. Tas ir stāsts par jaunām sievietēm pēckara skarbajā laikā.

Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru notiks pirmais starptautiskais filmu tirgus Rīgā Riga IFF Forum. "Mēs liksim uzsvaru uz bērnu kino, ar ko ceram izcelties ne tikai tuvākajā reģionā, bet arī visā Eiropā," atklāj festivāla industrijas pasākumu kuratore Amanda Boka. Tajā tiks prezentēti topošo filmu projekti, notiks pieredzējušā žurnālista, pētnieka un konsultanta Maikla Gabina lekcija un paneļdiskusija par bērnu kino.

Vairāk informācijas par festivālu var meklēt interneta vietnē rigaiff.lv.