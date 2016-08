Purpura lietus Rožu laukumā

Šajā nedēļas nogalē Cēsis kļūs par īstu filmu Vudstoku

Nesavaldīti ģitāru rifi un brīvības gars gan uz skatuves, gan ekrāna – jau otro gadu pēc kārtas Cēsīs notiks Rokfilmu festivāls, kas norisināsies no 26. līdz 28. augustam. "Šogad tas ir kļuvis panciskāks," apgalvo pasākuma organizatore Guna Stahovska. Rokfilmu festivālā tiks demonstrēti gan jauni darbi, gan klasika.

"Bija sajūta, ka sabiedrību vajag papurināt – vismaz nedaudz –, lai tā neiesēžas dīvānos un neiegrimst spilventiņos un popmūzikas mīkstumiņā," par šāda pasākuma rašanos sarunā ar laikrakstu Diena stāsta organizatore. Piedāvāt filmas par tādām grupām, kuras pie mums īsti neviens nezina, bet kuras ir atzītas pasaulē.

"Mēs nebūsim pāķi, kurus interesē tikai futbols un alus," nolēma trīs jaunieši no Vašingtonas štata ASV un 1990. gadā izveidoja grupu ar nosaukumu KARP, kura kļuva par ietekmīgu parādību uz post-hardcore skatuves. Šis muzikālais veiksmes stāsts ir iemūžināts dokumentālajā filmā, kuru varēs noskatīties Cēsu tirgus paviljonā (27. augustā plkst. 17.45).

Rokfilmu festivālā tiks izrādītas vēl vairākas svaigas filmas – par igauņu grupu Metsatoll, alternatīvās mūzikas pagrīdi Ēģiptē un metālmūzikas attiecībām ar islāmu. 27. augustā plkst. 20.30 mākslas telpā Mala tiks piedāvātas divas īsfilmas par latviešu grupu Inokentijs Mārpls – Elzas Feldmanes Bočka un Ivetas Budrēvičas Ērkšķiem pilna istabiņa ar mūzikas apskatnieka Ulda Rudaka stāstījumu.

Divi no festivāla seansiem būs veltīti rokmūzikas grandu piemiņai – Prinsam un Deividam Bovijam. 26. augustā plkst. 22.30 Rožu laukumā tiks demonstrēta režisora Alberta Manjoli veidotā rokmūzikas drāma Purpura lietus (Purple Rain, 1984) ar lielisku skaņu celiņu par Mineapolisas mūziķi Kidu, kura lomā savu debiju kā aktieris piedzīvoja Prinss.

Savukārt dienu vēlāk šajā pašā vietā un laikā tiks izrādīts slavenā Holivudas režisora Tonija Skota provokatīvais un erotiskais vampīrgabals Bads (The Hunger, 1983), kurā galvenās lomas neparastajā mīlas trijstūrī izspēlē Deivids Bovijs, Katrīna Denēva un Sūzana Sarandona. "Mani nedaudz satrauc, ka brīžiem tas ir nepiedienīgi asiņaini," savulaik atzinis pats mūziķis.

Pirms visiem kinoseansiem koncertēs dažādi pašmāju mūziķi. Rokfilmu festivālā piedalīsies grupas The Pink Elephant, Green Novice, Židrūns, Kiss of the Dolls un Fonoplāns. "Tāpat kā koncertos – pirms filmu demonstrēšanas uzstāsies iesildītāji, kas izvēlēti pēc savas stilistiskās līdzības ar galvenajiem vakara varoņiem," atklāj Guna Stahovska.

Pilna festivāla programma – www.rockfilmfestival.lv.