Sākas 20. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums

7. septembrī, sākas Nacionālā Kino centra organizētais 20. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums (Baltic Sea Docs) – starptautisks pasākums kino profesionāļiem un skatītājiem –, kas notiks līdz 11. septembrim, informēja festivāla pārstāve Dārta Ceriņa.

Filmu programma Ārpus laba un ļauna kino cienītājiem piedāvās deviņu filmu izlasi, ko veido profesionāļu un skatītāju atzinību izpelnījušies kinodarbi, aptverot virkni būtisku tēmu – bērnu un vecāku attiecības, vientulību un sieviešu tiesības, terorismu, kultūru saplūsmi un globalizāciju u.c.

Filmas tiks demonstrētas ne vien Rīgā, kinoteātrī K.Suns, bet arī sešās pilsētās Latvijas reģionos – Cēsīs, Jēkabpilī, Rēzeknē, Talsos, Valmierā un Ventspilī.

Filmu programmu Ārpus laba un ļauna kinoteātrī K.Suns, Rīgā, plkst. 18 atklās norvēģu režisora Pola Refsdāla intīmais Al-Qaeda pašnāvnieku-spridzinātāju portretējums Dugma: Poga (The Button, 2016). Režisors vaļsirdīgajās sarunās ar jaunajiem vīriešiem tiecas noskaidrot radikāļu motivāciju upurēties ticības vārdā.

Pēc filmas turpat, kinoteātrī K.Suns, notiks diskusija par terorismu, migrāciju, mediju atbildību un svešās kultūras ienākšanu – to moderēs žurnālists Gustavs Terzens. Diskusijā piedalīsies: ārsts un politiķis Hosams Abu Meri, Korāna tulkotājs un dzejnieks Uldis Bērziņš, mācītājs un Zvannieku mājas dibinātājs un saimnieks Juris Cālītis, ārpolitikas eksperts Mārtiņš Hiršs, žurnāliste un dokumentālo filmu autore Zane Peneze, filmas Dugma: Poga režisors, norvēģu žurnālists un dokumentālists Pols Refsdāls un Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektore un mediju eksperte Rita Ruduša.

Diskusiju varēs vērot tiešraidē portālā DELFI, bet tās atšifrējumu būs iespējams lasīt interneta žurnālā Satori.

Savukārt otra terorisma tematikai veltītā filma Kaujinieki no ziemeļiem (Warriors from the North, 2014, rež. Nasibs Farahs, Sērens Stīns Jespersens) pievēršas Skandināvijai – tur dzīvojošām musulmaņu ģimenēm un viņu pieredzei, bērniem iesaistoties teroristiskajā grupējumā Al-Shabaab.

Filmu izlases Ārpus laba un ļauna mugurkaulu veido ar spēcīgu gribu apveltīti un emancipēti filmu varoņi, kuri pārkāpj robežas un tradīcijas, nonākot ārpus ierastā un iepriekš definētā.

Zviedrijā dzīvojošais poļu dokumentālā kino pionieris Jeržijs Sladkovskis savā filmā Dons Žuans (Don Juan, 2015) preparē ar autismu sirgstošā Oļega un viņa mātes Marinas kompleksās attiecības, kā arī mūsu izpratni par normālo un anormālo sabiedrībā.

Tikšanās ar Sladkovski notiks 8. septembrī kinoteātrī K.Suns pēc filmas Dons Žuans seansa, kas sāksies plkst. 18.

Savukārt irāņu režisores Rohsares Gaemmagami filma Sonita (2015) vēsta par vitālu afgāņu pusaudzi Sonitu, kas dievina Rianu un Maiklu Džeksonu. Meitene bruņojas ar repu, lai cīnītos pret nepilngadīgo meiteņu izprecināšanu. Tikmēr ģimene Sonitu skata kā 9000 dolāru vērtu līgavu.

Režisora Stīva Hūvera dokumentālās filmas Gandrīz svētais (Almost Holy, 2015) uzmanības centrā ir ukraiņu mācītāja Genādija Mohņenko harizmātiskā un pretrunīgā personība. Garīdznieks par savu misiju izvirzījis ielas bērnu glābšanu no narkotiku un alkoholisma posta.

Tikšanās ar Hūveru notiks 9. septembrī kinoteātrī K.Suns pēc filmas Gandrīz svētais seansa, kas sāksies plkst. 18.

Programma skatītājus aizvedīs sinemātiskā odisejā uz Ukrainu, Krieviju, Zviedriju, Dāniju, Laosu, Irānu, ASV, Sīriju, Krieviju u.c. Ceļot, atrodoties kinozāles sēdvietā, ļaus Dāna Veldheizena vizuāli izteiksmīgā filma Rīsu zemes bērni un banānu pankūkas (Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice, 2015), kas fiksē globalizācijas aprises nelielā Laosas ciematā, tur aizvien biežāk iegriežoties tūristiem un gleznainajā vienkāršībā ienesot rietumu kultūras labumus.

Jaunu Zviedrijas portretējumu piedāvās Ērika Gandīni filma Zviedru mīlas teorija (Swedish Theory of Love, 2015), kas pievēršas aizvien progresējošai vientulībai. Skandināvijas modernajā sabiedrībā indivīda neatkarība novesta līdz galējai robežai – ģimenes plānošana internetā un spermas šprices piegāde ar velokurjera palīdzību ir ikdiena.

Sinefīli un mākslas kino cienītāji novērtēs Lorijas Andersones vizuālo eseju Suņa sirds (Heart of a Dog, 2015), kur ievērojamā multimāksliniece dalās domās par mīlestību, attiecībām ar māti un mīļoto suni, budistu mācību un pasaules mainīgo realitāti.

Savukārt Vācijas un Argentīnas filma Mūsu pēdējais tango (Our Last Tango, 2015, rež. Germans Krāls) ir kaislīgs stāsts par tango filozofiju un mākslinieku partnerību dzīvē. Filma seko Argentīnas visu laiku slavenākajam tango pārim – Marijai Njevesai Rego (80) un Huanam Karlosam Kopesam (83). Tieši pateicoties Huanam un Marijai, tango ir šķērsojis savas valsts robežas, nokļuvis uz Brodvejas skatuves un piedzīvojis renesansi.

Detalizēts programmas Ārpus laba un ļauna seansu plāns gan Rīgā, gan reģionu pilsētās pieejams šeit: http://nkc.gov.lv/category/bsd/

Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā, nodrošinot tulkojumu latviešu valodā. Nacionālais Kino centrs dāvā iespēju visiem skolēniem, studentiem, pensionāriem, uzrādot derīgu apliecību, un arī kinoprofesionāļiem apmeklēt foruma filmu programmu bez maksas.

Ņemot vērā lielo skatītāju interesi, dokumentālo filmu cienītāji aicināti savlaicīgi iegādāties biļetes vai izņemt un reģistrēt brīvbiļetes. Pārējiem interesentiem biļetes cena Rīgā un Cēsīs būs 3 EUR, Talsos – 2,14 EUR, Jēkabpilī un Valmierā – 2 EUR, Ventspilī – 1,40 EUR, bet Rēzeknē – 1 EUR.

Biļetes uz seansiem Rīgā iespējams iegādāties arī elektroniski: www.bezrindas.lv