Šodien sākas Venēcijas kinofestivāls

Šodien tiks atklāts 73. Starptautiskais Venēcijas kinofestivāls, kas turpināsies līdz 10. septembrim.

Oficiālajā programmā iekļautas 55 jaunas pilnmetrāžas filmas (atlasītas no 1468 filmām) un 16 jaunas īsfilmas (atlasītas no 1433).

Galvenajā konkursā sacenšas 20 filmu, to vidū ir Andreja Končalovska, Emira Kusturicas, Terensa Malika, Fransuā Ozona, Vima Vendersa un Toma Forda darbi.

Otrajā konkursa skatē Orizzonti, kurā uzsvars tiek likts uz eksperimentiem un jaunās kinovalodas estētikas meklējumiem, cīnās 19 pilnmetrāžas filmu un 14 īsfilmu.

Oficiālajā ārpuskonkursa programmā tiek demonstrēts 18 pilnmetrāžas filmu, to vidū ir septiņas dokumentālās. Šajā sadaļā pārstāvēti Benuā Žako, Mela Gibsona, Ulriha Zeidla, Paolo Sorrentīno un Sergeja Lozņicas darbi.

Sergeja Lozņicas dokumentālo filmu Austerlica, kura piedzīvos pasaules pirmizrādi Venēcijā, oktobrī redzēsim 3. Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā; tā stāsta par muzejiem, kuri ierīkoti bijušajās koncentrācijas nometnēs.

Venēcijas festivālā tiks izrādīta režisora Endrū Dominika filma One More Time with Feeling (3D), kas vēsta par Nika Keiva un grupas The Bad Seeds jaunā albuma Skeleton Tree tapšanu, – Rīgā šīs filmas vienīgais seanss notiks 8. septembrī Kino Citadele (vairāk par to lasiet ceturtdien, 1. septembrī, Dienas pielikumā KDi).

Nozīmīga festivāla programmas daļa ir klasisko filmu skates – šogad tiek piedāvātas Vudija Allena, Robēra Bresona, Džona Forda, Akiras Kurosavas, Mohsena Mahmalbafa, Luija Mala, Andreja Tarkovska, Ņikitas Mihalkova, Džordža Romero un citu meistaru darbi.

Venēcijas galvenā konkursa balvu saņēmējus noteiks žūrija, kuru vada britu teātra un kino režisors Sems Mendess. Žūrijas locekļu vidū ir māksliniece, mūziķe un režisore Lorija Andersone, režisors Džošua Openheimers, aktrises Džemma Ārtertone un Kjara Mastrojāni.

Balva par mūža ieguldījumu tiks pasniegta franču aktierim Žanam Polam Belmondo un poļu režisoram Ježijam Skolimovskim.