Venēcijas kinofestivāla Zelta lauvu saņem Filipīnu filma Sieviete, kas aizgāja

Venēcijas kinofestivāla galvenā balva Zelta lauva sestdien tika piešķirta Filipīnu neatkarīgā kinematogrāfista Lava Diasa filmai Sieviete, kas aizgāja (Ang Babaeng Humayo, The Woman Who Left) – atriebības stāstam, kas uzfilmēts uz melnbaltās lentes.

"Es gribu veltīt šo filmu Filipīnu tautai un tās cīņai, un cilvēces cīņai," sacīja Diass, saņemot šo balvu.

Par "Zelta lauvu" šogad sacentās 20 filmas, un festivāla žūrijas vadītājs, britu režisors Sems Mendess, atzina, ka tā bijusi "brīnišķīga, satriecoša dažādība".

Gandrīz četras stundas garajā filmā "Sieviete, kas aizgāja", kas ir stāsts par cilvēka eksistences absurdumu, netaisnīgi notiesāta skolotāja plāno atriebties bijušajam draugam, kurš viņu nepatiesi apvainoja, un maskējas, lai piekļūtu tuvāk savam upurim.

Filmas varone Orasija, kas deviņdesmito gadu beigās tiek atbrīvota no cietuma pēc gadu desmitiem ilga ieslodzījuma, atklāj, ka viņas mīļotie cilvēki ir miruši vai aizbraukuši, un nolemj atriebties bijušajam draugam, kurš kļuvis par bagātu organizētās noziedzības bosu.

Festivāla labākā aktiera balvu saņēma Oskars Martiness no Argentīnas par ciniska Nobela prēmijas laureāta literatūrā atveidojumu Argentīnas un Spānijas filmā "Izcilais pilsonis" ("El ciudadano ilustre").

Amerikāņu aktrise Emma Stouna saņēma labākās aktrises balvu par džeza pianistā iemīlējušās jaunas aktrises lomu ASV režisora Deimiena Šazella mūziklā "La La Land".

Amerikāņu modes dizainers un kinorežisors Toms Fords saņēma festivāla žūrijas balvu par romantisko trilleri "Nakts dzīvnieki" ("Nocturnal Animals"), kurā bijušo mīlētāju lomas tēlo Eimija Adamsa un Džeiks Džilenhols.

Labākā režisora balva "Sudraba lauva" šogad tika piešķirta diviem režisoriem – Amatam Eskalantem no Meksikas par filmu "Nepieradinātais" ("The Untamed", "La region salvaje"), kas vērsta par ārpuszemes radījuma seksuālo dzīvi, un Andrejam Končalovskim no Krievijas par holokausta drāmu "Paradīze" ("Rai").

Labākā kinoscenārija kategorijā tika apbalvota biogrāfiskā drāma "Džekija" ("Jackie"), kurā Natālija Portmena tēlo ASV prezidenta Džona Kenedija sērojošo atraitni Žaklīnu.

Īpašo žūrijas balvu saņēma Ana Lilija Amirpura par romatisko šausmeni "The Bad Batch", kurā Džims Kerijs un Keiānu Rīvss nākotnes ASV tēlo kanibālus, kas iemīlas viņu ēdienkartē nokļuvušā meitenē.

Marčello Mastrojanni balvu labākā jaunā aktiera vai aktrises kategorijā saņēma Paula Bēra no Vācijas par savu lomu Fransuā Ozona drāmā "Francs" ("Frantz"). Viņa tajā tēlo jaunu sievieti, kas pēc Pirmā pasaules kara, sērojot par līgavaiņa nāvi, satiekas ar franču karavīru.