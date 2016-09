Klausies, lasi, izprintē dzeju

Dzejas dienu rīkotāja Anete Enikova Dzejas dienās grib savienot paaudzes.

Būt at vērtam – tas ir galvenais, lai no 8. līdz 18. septembrim katrs spētu atrast savu vietu Dzejas dienu 2016 blīvajā tīklojumā visā Latvijā. Tā uzskata Dzejas dienu Rīgas programmas rīkotāja Anete Enikova, kura līdz pagodinošajai iespējai organizēt Dzejas dienas nonākusi no brīvprātīgā statusa vidusskolas laikā, kad šķitis – dzeja līdz ar dzeltenām lapām lidinās visapkārt pilsētā. Īsi iepazīstinot ar sevi, Anete Enikova stāsta, ka Latvijas Universitātē ir studējusi sabiedriskās attiecības un komunikāciju zinātni, bet šobrīd studē Kultūras akadēmijā kultūras socioloģiju un menedžmentu. Anete Enikova uzsver, ka Dzejas dienas, protams, nav viena cilvēka darbs. "Nu jau Dzejas dienas svin visā Latvijā. Katra pilsēta, bibliotēka septembrī izveido savus notikumus."

Dzejastiesa baltā naktī

Moto Dzeja pavedina dzeju vērtīs matērijā, kas būs visriņķī un sasniedzama ar dažādām maņām. Dzejas dienu programmā pārbaudītie un apmeklētāju iemīļotie notikumi saglabāti arī šogad. Tiks atvērts jau sestais Dzejas disks, šogad tā fokusā – tēma "ķermenis ir dvēseles metafora". Diskā Corpus Poesis būs dzirdami darbi, kurus radījuši un ierunājuši paši autori – Kārlis Vērdiņš, Vladimirs Svetlovs, Arvis Viguls, Knuts Skujenieks, Simona Orinska, Elīna Bākule-Veira, Artis Ostups, Anna Auziņa, Aivars Madris, Anita Mileika, Iveta Ratinīka, Juris Kronbergs, kā arī būs dzirdamas balsis, kuras audializēs dzejas ikonas – Aleksandru Čaku (balss – Valdis Rūmnieks), Kikōni (balss – Svens Kuzmins), Aivaru Neibartu (balss – Guntis Berelis) un Ingunu Jansoni (balss – Andris Akmentiņš). Dzejas diska Corpus Poesis atklāšana notiks Nabaklab 8. septembrī plkst. 20.

Aleksandrs Zapoļs vadīs 3D dzejas darbnīcu, notiks arī multimediālas ekopoēmas lasījums. Festivāla programmā ir iekļauti gan jauno dzejnieku lasījumi, dzejas sacensības, gan tradicionāli dzejas vakari, ārvalstu viesu meistardarbnīcas un lasījumi, kā arī laikmetīgi dzejas eksperimenti, kuros dzeja veido saikni ar citām mūsdienu mākslas formām. Tradicionāli notiks Literārās akadēmijas Dzejas meistardarbnīcas studentu lasījumi, Ceļojums ar dzejniekiem (šoreiz pa Āgenskalnu), šajā gadā izdoto grāmatu autoru lasījums Atvērt nevar aizvērt, Klasisks dzejas vakars, kas būs veltīts dzejnieces Amandas Aizpurietes jubilejai, dzejas tiesa Vijoļšķūnī, dzejas lasījumi Runā dzejnieks u. c. Īpaša dzejas programma būs vērojama arī laikmetīgās mākslas festivāla Baltā nakts ietvaros, nakts laikā varēs gan izdejoties kopā ar dzejniekiem, gan pašam iejusties dzejnieka ādā – dzejas slamā, gan doties naksnīgā dzejas piedzīvojumu spēlē, gan vērot videodzeju kopā ar starptautiskiem VJ un DJ. Notiks arī jaunāko dzejas grāmatu atvēršanas svētki. "Pirmo reizi sadarbojamies arī ar Berlīnes dzejas filmu festivālu Zebra," stāsta A. Enikova. Dzejas dienas apmeklēs arī 16 autori no Lietuvas, Maķedonijas, Islandes, Lielbritānijas, Ukrainas, Gruzijas un ASV.

Valodā dzīvo brīvība

Šīs Dzejas dienas nav nekāda pieaugušo privilēģija. 8. septembrī plkst. 13 peldošajā mākslas galerijā Noass (AB dambis) notiks Bērnu Dzejas diena Garā pupa pāraug čīkstēšanu un top par brīvu drīkstēšanu, kurā biedrība Ascendum sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi un ikgadējām Dzejas dienām atvērs 2016. gada dzejas gadagrāmatu bērniem Garā pupa. Atvēršanas svētkos, ko vadīs Garās pupas sastādītāja Inese Zandere, piedalīsies dzejnieki un atdzejotāji Leons Briedis, Uldis Auseklis, Ērika Bērziņa, Ieva Lešinska un Māris Salējs. Dzejniekiem piespēlēs mūziķis Uģis Krišjānis. "Valodā dzīvo brīvība," saka dzejniece Inese Zandere. "Mūsu Garā pupa rāda bērniem un arī viņu vecākiem, kā valodas un dzejas brīvība, dažādība un drosme audzē brīvu cilvēku." Dzejas krājumu kā dāvanu bez maksas saņems 1000 Latvijas bibliotēkas un skolas, bet pārdoto grāmatu ieņēmumi tiks izmantoti bērnu kultūras projektam Garā pupa (www.garapupa.lv), kas rūpējas par to Latvijas reģionu bērnu iesaisti kultūras procesos, kuriem reģionālās un sociālās nevienlīdzības vai vecāku kūtruma dēļ nav bijusi iespēja apmeklēt kultūras pasākumus.

Garo pupu dizainējuši Rūta Briede un Artis Briedis, ilustrējusi – Anete Melece.

Plašāk: www.dzejasdienas.lv.