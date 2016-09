Ziedoņa muzejs aicina uz sarunu par latviskumu ar Janīnu Kursīti

Ziedoņa muzeja rīkotā jēgpilno sarunu cikla Visā visumā ietvaros notiks saruna par latviskumu ar profesori Janīnu Kursīti, informēja muzeja pārstāve Kristīne Tjarve.

Pasākums notiks ceturtdien, 15. septembrī plkst. 19 Ziedoņa muzeja birojā Rīgā, Aldaru ielā 5.

Sarunu cikla laikā laikā būs iespēja tikties ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesori, latviešu literatūrzinātnieci, folkloristi, valodnieci, publicisti un rakstnieci Janīnu Kursīti, kura stāstījumā Latviskums 21.gs. Latvijā risinās jautājumus, ko nozīmē būt latvietim un latviskam mūsdienās, kur slēpjas mūsu tautas spēks un kas veido mūsu identitāti.

Šoreiz Janīna Kursīte aicināta runāt par latviskumu un latviešiem mūsdienās, kas no vienas puses šķiet nebeidzami risināms jautājums, bet no otras - vienmēr var atklāt jaunas nianses un citu skatījumu uz sevi un citiem līdzcilvēkiem.

Viņa stāstīs par latviešiem raksturīgo, par tradīcijām, kas pārmantotas, par apstākļiem, kas ietekmē identitātes pastāvēšanu, par ķermeņa valodu, kurā iekodēta tautiskā piederība, par latviešiem Latvijā un citās zemēs, un par spēka avotiem latviskuma uzturēšanā.

Klausītāji aicināti aktīvi piedalīties lekcijā ar jautājumiem un dalīšanos savā pieredzē.

Janīna Kursīte savā profesionālajā darbībā pasniedz lekcijas un sniedz priekšlasījumus ne tikai Latvijas Universitātē, bet daudzviet Latvijā, tiekoties ar novadu vietējiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemēs, jo īpaši pie diasporas latviešiem.

Jau vairāk nekā desmit gadus profesore dodas ekspedīcijās gan pa Latviju, gan ārzemēm, meklējot baltu un tām radniecīgu tautu tradīcijas, to attīstību un situāciju mūsdienās. Par ekspedīciju vērtību un ieguvumiem no tām profesore saka: "Man pašai ekspedīcijas sniegušas daudz ko no dzīves gudrības, apziņu, ka nekas nav stabils un pietiesāts uz visu mūžu – ne nabadzība, ne bagātība, ne amats. Viss ir mainīgs, un tev jāspēj šajā mainīgajā pasaulē priecāties, novērtēt labo un būt iecietīgam pret citiem, kas domā citādi. Jāapzinās, kas mēs esam, kas ir mūsu spēks."

Janīna Kursīte saka: "Gan nācijas, gan latviešu valodas un kultūras sekmīgu pastāvēšanu var nodrošināt tikai sabiedrības dzīvotgriba un vēlme izkopt savu valodu un kultūru. Saglabāt savu identitāti Eiropas kultūrtelpā nevar ne ar likumiem, pat visizcilākajiem, ne ar tēvišķīgām pamācībām. Tā jāapzinās kā vērtība, kas uzturama. Jābūt pamatnācijas pašcieņai un cieņai pret mazākumtautībām. Latvijas kopējā kultūrtelpa var pastāvēt tikai tad, ja ir interese vienam par otru, tradīciju dzīva pārmantošana."