ABLV Charitable Foundation simpozijā viesosies pasaules vadošo laikmetīgās mākslas organizāciju eksperti

Desmitgades jubilejā ABLV Charitable Foundation rīkos starptautisku mākslas simpoziju Cross-training: 10 vingrinājumi ceļā uz muzeju ar mākslinieku un mākslas vēsturnieku, pasaules nozīmes mākslas centru pārstāvju un neatkarīgu kuratoru dalību, informēja simpozija pārstāve Inga Vasiļjeva.

No 8. līdz 9. septembrim Kaņepes Kultūras centrā notiks lekcijas, paneļdiskusijas, meistardarbnīcas, portfolio fiksie randiņi un mākslinieku prezentācijas par pārmaiņām, kādas informācijas pārsātinātais laikmets ir ienesis mākslas institūcijās.

Pasākuma programma un pieteikšanās šeit: http://simpozijs.ablv.org Vietu skaits ierobežots.

"Simpozija nosaukums aizgūts no sporta terminoloģijas. Labākam rezultātam, īpaši profesionālajā sportā, pielietotā cross training metode paredz vingrinājumu kompleksus no citām sporta disciplīnām, kas nav sportista pamata disciplīna. Dalībniekus aicināsim "iejusties vienam otra ādā", izvairoties no hermētiski noslēgtām pieredzēm un hierarhiskiem piemēriem," saka simpozija kurators Kaspars Vanags.

"Simpozija mērķis ir kopā ar esošajiem un potenciālajiem ABLV Charitable Foundation sadarbības partneriem runāt par mūsu atbalsta programmām mākslas un kultūrizglītības jomās, domājot par nākotnes lielāko ieceri – Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju," akcentē ABLV Charitable Foundation valdes priekšsēdētāja Zanda Zilgalve.

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt par aktualitātēm Baltijas valstu un citu reģionu mākslas dzīvē: par Modernā mākslas centra būvniecību Viļņā; par izstāžu, pētniecības un restaurācijas centru Milānā, kura darbības fokusā ir atbalsts mākslas privātkolekciju īpašniekiem; par TEC rekonstrukciju mākslas izstāžu zāles vajadzībām Maskavā, ko sev veic V-A-C Foundation. Par novatorisku pieeju darbam ar ekspozīciju un krājumiem stāstīs darbinieki no Cartier laikmetīgās mākslas fonda Parīzē, Modernās Mākslas muzeja Varšavā un laikmetīgās mākslas centra SALT (Stambula, Ankāra). Te būs pārstāvis arī no Vācijas nozīmīgākās izstādes documenta.

Priekšlasījumos autori vērtēs gan muzeju spēju reaģēt uz māksliniekiem arvien ierastāko praksi darboties sociāli paplašinātā mākslas laukā, gan runās par privāto iniciatīvu un valsts sektora mijiedarbības ietekmi uz plašākiem kultūras procesiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī problēmām, kas saistītas ar muzeju kā kultūrvēsturiskās atmiņas institūciju. Paneļdiskusijās dalībnieki vērtēs vietas un piederības aspektus muzeju kolekcijās.