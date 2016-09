Ar diskusijām un simpoziju noslēgies festivāls Survival Kit 8

Noslēgumam tuvojas laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit, kura plašajā programmā K.K. fon Stricka villā līdz pat 25. septembrim vēl paredzētas radošās darbnīcas, diskusijas un lekcijas, informēja festivāla pārstāve Anda Lāce.

Festivāls zem tēmas nosaukuma Sabiedrības akupunktūra šogad pievēršas ezotērikai, spirituālismam, misticismam un citām netradicionālām praksēm. Festivālu rīko Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, kuratores – Solvita Krese un Inga Lāce.

Ceturtdien, 22. septembrī, K.K. fon Stricka villā norisināsies Svena Kuzmina vadītā diskusija Ārpus īstenības: saruna par spirituāliem meklējumiem mākslā un kultūrā, kuras dalībnieku vidū ir Miķelis Fišers, Andrejs Grants un Kate Krolle.

Piektdien, 23. septembrī, notiks itāļu mākslinieces Kjāras Fumajas (Chiara Fumai) radošā darbnīca Spēka zīmju veidošanas tehnika. Iedvesmu rodot angļu mākslinieka un okultista Ostina Osmana Spēra (Austin Osman Spare, 1886 – 1956) Vēlmju alfabētā, māksliniece meistarklasē skaidros, kā ar maģisku zīmju palīdzību iespējams ietekmēt zemapziņu.

Kjāras Fumajas darbs Ļauno garu grāmata”, kas veidots, kā autore norāda, ar slavenās 19. gadsimta ekstrasenses Euzapijas Paladīno palīdzību, apskatāms festivāla izstādē K.K. fon Stricka villā līdz 25.septembrim.

Sestdien, 24. septembrī, visas dienas garumā K.K. fon Stricka villā notiks simpozijs Viss ir visā, kura ietvaros apmeklētāji aicināti noklausīties dāņu mākslinieces Leas Porsageres stāstījumu par savu mākslas darbu tapšanu, latviešu mākslas zinātnieces, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kuratores Elitas Ansones lekciju Eksperiments ar neredzamo pasauli, kā arī īru kuratora Padrika E. Mūra lekciju Investigations Into the Super-physical.

Simpozija ietvaros notiks arī Saimona van der Vīla un Hannas Klaubertes lekcija – radošā darbnīca The Mushrooms at the End of the World and Beyond. "Pēc tam, kad Hirosima 1945. gadā tika noslaucīta no zemes virsmas, pirmie organismi, kas atgriezās pilsētas gruvešos, bija visdažādāko veidu sēnes. Sēnes uzsūc un uzkrāj radioaktivitāti, bet dažas no tām, kā nesen atklājuši zinātnieki, spēj radioaktīvos starus pārveidot tā, lai ievērojami pastiprinātu augšanas spējas, negūstot kaitējumu no vielām, kas nāvējošas cilvēkiem. Sēnes tēls ir sarežģītā veidā saistīts gan ar pasaules bojāeju, gan arī tās atdzimšanu. Kodolsprādziens izveido mākoni sēnes formā, savukārt "gatavībnieki" (preppers), kas savos mājās izbūvētajos bunkuros gaida apokalipsi, apgūst sēņkopības iemaņas, lai izdzīvotu," ar lekciju iepazīstina tās autori.

Festivāla pēdējā apskates dienā, 25. septembrī, plkst. 14 vēl iespējams doties ekskursijā cauri festivāla izstādei, kuru vadīs kuratores Solvita Krese un Inga Lāce.

Līdz 25.septembrim festivāla izstādē K.K. fon Stricka villā pieejama speciāla izglītības programma ģimenēm ar bērniem – uzdevumu lapas veidotas, lai iepazīstinātu bērnus ar Žaņa Valdheima, Miķeļa Fišera un citu mākslinieku koncepcijām un darbiem.

25. septembrī plkst. 12 izstādes telpās notiks arī jogas rotaļa bērniem, kuru vadīs Līva Kupča.

Līdz 24.septembrim vēl iespējams apskatīt arī mākslinieka Florisa Šēnfelda (Floris Schönfeld) darbu Īss ieskats Damagomi grupas vēsturē Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, savukārt tirdzniecības centra Galerija Centrs 1. stāvā līdz 25. septembrim aplūkojama Artūra Virtmaņa mākslas instalācija.

Lai apmeklētu Kjāras Fumajas un Saimona van der Vīla un Hannas Klaubertes radošās darbnīcas, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās dēļ ierobežota dalībnieku skaita.

Pilna Survival Kit 8 programma pieejama festivāla mājas lapā survivalkit.lv.

Laikmetīgās mākslas izstāde Sabiedrības akupunktūra K.K. fon Stricka villā Aristida Briāna ielā 9 Rīgā apskatāma no trešdienas līdz piektdienai laikā no plkst. 14 līdz plkst. 20, sestdien un svētdien no plkst. 12 līdz plkst. 19.

Biļešu cenas: vienas dienas biļete 2 EUR, pilna festivāla biļete, kas derīga visu festivāla laiku uz visiem pasākumiem, maksā 5 EUR. Skolēnu, studentu un pensionāru vienas dienas biļete - 1 EUR, pilna festivāla biļete - 3 EUR.