Arhitektūras muzejā atklās beļģu arhitekta Olivjē Gutalsa izstādi

Latvijas Arhitektūras muzejā 14. spetembrī, plkst. 17, tiks atklāta beļģu arhitekta Olivjē Gutalsa (Olivier Goethals) veidotā izstāde Karogs pārmaiņām, kas notiek festivāla Tēlniecības Kvadriennāle Rīga ietvaros, informēja muzeja pārstāve Ilze Martinsone.

Izstādē ar 13 spekulatīvu karogu dizaina piemēriem risinātas mūsdienu rietumu sabiedrībā aktuālas tēmas: karoga nozīme mūsdienās, (nacionālās) identitātes jautājums un masu migrācija.

Karogi tapuši mākslinieku kolektīva We Became Aware vadītā Masters of Form veksiloloģijas kursa ietvaros Amsterdamas Būvmākslas akadēmijā, par pamatu ņemot grieķu miljardiera Naguib Sawiris tvītu Greece or Italy, sell me an island, I’ll call its independence and host the migrants and provide jobs for them building their new country.

Šī izstāde papildina Olivjē Gutalsa instalāciju Accept Change, kas īstenota sadarbībā ar Sampling un festivālu, un šobrīd izstādīta uz AB dambja Rīgā.

Izstāde Latvijas Arhitektūras muzejā apskatāma līdz 7. oktobrim.