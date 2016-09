Berga Bazārā notiks laikmetīgās mākslas izstāde (Ne)redazmie sapņi un straumes

Laikmetīgās mākslas izstādē (Ne)redzamie sapņi un straumes Rīgā būs skatāma no 15. septembra līdz 4. oktobrim, Berga Bazārā, Marijas ielā 13/2, informēja pasākuma pārstāve Ginta Tropa.

Izstādē būs iespēja apskatīt mākslas darbus, ko radījuši 22 mākslinieki no Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, kuri atbalstu, savu ideju realizēšanai, guvuši no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas Kultūra. Šī mobilitātes programma dod iespēju profesionāliem māksliniekiem un kultūras jomas darbiniekiem doties radošos braucienos, lai smeltos idejas, realizētu ieceres un veidotu sadarbību ar citiem radošo profesiju pārstāvjiem šajā reģionā.

Laikmetīgās mākslas izstādes iecere ir parādīt gan ideju izaugsmi, gan to attīstību un transformāciju. Daži darbi šīs izstādes ietvaros ir senākas idejas, kas no jauna tiek parādītas šodien, dažas ir turpinājumi, citas pavisam jaunas, iztēlotas nākotnei.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu laikmetīgās mākslas izstāde (Ne)redzamie sapņi un straumes ir veidota kā ceļojoša izstāde, kas tiks izrādīta gan Baltijas valstīs, gan Ziemeļvalstīs.

Izstādē piedalās: Ieva Epnere (LV), Sarah Gerats (NO), Steffen Håndlykken (NO), Maija Luutonen (FI), Jenna Sutela (FI), Hanna Nilsson (SE), Saskia Holmkvist (SE), Ylva Westerlund (SE), Merike Estna (EE), Sigrid Viir (EE), Mihkel Ilus (EE), Lina Lapelytė (LT), Lise Haurum (DK), Kasper Akhøj (DK), Hildigunnur Birgisdóttir (IS), Ásdís Sif Gunnarsdóttir (IS), Supernova (Zane Onckule (LV)), Rupert (Justė Jonutytė (LT), Natalie Diaz (US), Lars Laumann (NO), Cecilia Lopez (AR), Thomas Tsang (MY))

Izstādes kuratore: Maija Rudovska.

Izstādes tapšanas ideja cieši saistīta ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā, Igaunijā un Lietuvā 25 gadu jubileju, jo visi trīs biroji kalpo par vietējiem kultūras punktiem un sadarbības partneriem, strādājot ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu Kultūra un konsultējot potenciālos šīs programmas pretendentus.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas Kultūra ietvaros katru gadu tiek atbalstīti ap 300 radošo profesiju pārstāvju, nodrošinot viņiem iespēju ceļot starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, lai smeltos jaunas idejas, veiktu pētījumus, veicinātu radošo procesu un iesaistītos citās aktivitātēs, aizsāktu jaunas sadarbības vai nostabilizētu jau esošās.