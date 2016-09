FOTO: ABLV Charitable Foundation desmitgadei veltītais mākslas simpozijs

ABLV Charitable Foundation desmitgadei veltītais starptautiskais mākslas simpozijs Cross-training: 10 vingrinājumi ceļā uz muzeju radījis lielu intersi, informēja foruma pārstāve Inga Vasiļjeva.

Lai mākslinieku un mākslas vēsturnieku, pasaules nozīmes mākslas centru pārstāvju un neatkarīgu kuratoru priekšlasījumiem varētu sekot līdzi plašāks interesentu loks, ABLV Charitable Foundation nodrošinās simpozija priekšlasījumu tiešraidi fonda Facebook lapā.

Vēl 9. septembrī Kaņepes Kultūras centrā notiks lekcijas, paneļdiskusijas, meistardarbnīcas, portfolio fiksie randiņi un mākslinieku prezentācijas par pārmaiņām, kādas informācijas pārsātinātais laikmets ir ienesis mākslas institūcijās.

Pasākuma programma šeit: http://simpozijs.ablv.org

"Simpozija nosaukums aizgūts no sporta terminoloģijas. Labākam rezultātam, īpaši profesionālajā sportā, pielietotā "cross training" metode paredz vingrinājumu kompleksus no citām sporta disciplīnām, kas nav sportista pamata disciplīna. Dalībniekus aicināsim "iejusties vienam otra ādā", izvairoties no hermētiski noslēgtām pieredzēm un hierarhiskiem piemēriem," saka simpozija kurators Kaspars Vanags.

'Simpozija mērķis ir kopā ar esošajiem un potenciālajiem ABLV Charitable Foundation sadarbības partneriem runāt par mūsu atbalsta programmām mākslas un kultūrizglītības jomās, domājot par nākotnes lielāko ieceri – Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju," akcentē ABLV Charitable Foundation valdes priekšsēdētāja Zanda Zilgalve.