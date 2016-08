KDi iesaka: Sakņu murskulis. pielūgsme

Kultūras Diena un Izklaide iesaka nedēļas spilgtākos notikumus

Sakņu murskulis. pielūgsme

Galerijā Māksla XO šovakar tiks atklāta Annas Heinrihsones jaunāko darbu izstāde Mans miers ir beigts. Māksliniece to piesaka romantiski un intriģējoši: "Oktobrī ir mans laiks, kad klusumā no zemes izceļu dīvainus veidojumus. Saulespuķes kāts ar stingru olveida saknes čemuru, sastindzis zarveida tomāta ķermenis, aizmirsies ķirbja kacens. Saknes ir neparasti veidojumi. Tās ir kā gals un sākums vienlaikus. Esmu tām pateicīga par daudziem laimīgiem apskaidrības mirkļiem, pielīdzinu to zināmai pielūgsmei. Izstādes darbi izdzēš robežu starp vizuālo plaknē un telpisko, radot dīvainas baznīcas iespaidu."

Anna Heinrihsone Izstāde Mans miers ir beigts. Galerijā Māksla XO līdz 27.IX

Ziemeļu sāga

Kultūras pils Ziemeļblāzma atzīmēs 103. gadskārtu ar programmu Ziemeļu sāga. Tajā skanēs zviedru, somu un norvēģu tautas dziesmas, Ūles Bulla, Edvarda Grīga, Žana Sibēliusa melodijas un grupas ABBA dziesmas, kurās Latvijas Nacionālās operas soliste Evija Martinsone iejutīsies vairāku paaudžu ziemeļzemju sieviešu likteņos. Koncertā piedalīsies pianists Aldis Liepiņš un čellists Ivars Bezprozvanovs.

Koncerts Kultūras pilī Ziemeļblāzma 4.IX plkst. 17. Ieeja bez maksas

Mesa

Garīgās mūzikas festivālā Valsts akadēmiskais koris Latvija un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Andresa Mustonena vadībā piedāvās Parīzē dzīvojošā krievu komponista Aleksandra Raskatova Bizantijas mesu un opusu The Season’s Digest.

Koris Latvija Sv. Pētera baznīcā 3.IX plkst. 19. Biļetes Biļešu paradīzes tīklā EUR 7–30

Teātris gleznu vidū

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāmo Jaņa Rozentāla retrospekciju papildinās Mūzikas un mākslas atbalsta fonda producētais jauniestudējums No Rozentāla. To veido režisore Paula Pļavniece. Lomās – Rūta Dišlere un Jānis Znotiņš.

No Rozentāla LNMM 6., 12., 13., 14.IX plkst. 19. Biļetes Biļešu paradīzes tīklā EUR 15

Ieskats jaunajā sezonā

Latvijas Nacionālā opera un balets sāks sezonu ar svinīgu Galā koncertu. Uz skatuves kāps dejotāji Jolanta Lubēja, Annija Kopštāle, Jūlija Brauere un Kārlis Cīrulis, kuri šovasar guva panākumus starptautiskos konkursos Seulā, Rīgā un Stambulā. Uzstāsies Latvijas Nacionālā baleta mākslinieki un viessolisti. Operai veltītajā koncerta daļā skanēs mūzika no četriem topošajiem 2016.–2017. gada sezonas jauniestudējumiem – Šarla Guno Fausta, Pētera Čaikovska Jevgeņija Oņegina, Žorža Bizē Karmenas un Riharda Vāgnera Tanheizera. Koncertu diriģēs Mārtiņš Ozoliņš, Jānis Liepiņš, Normunds Vaicis un Andris Veismanis.

Galā koncerts LNO 8.IX plkst. 19. Biļetes Biļešu paradīzes tīklā EUR 9–40

Vivaldi piestāv roks

Dzintaru koncertzāles sezonu noslēgs grupa DaGamba ar programmu Vivaldi Rocks. Nebijušā interpetācijā skanēs Antonio Vivaldi Gadalaiki, kā arī Johana Sebastiāna Baha, Georga Frīdriha Hendeļa, Ludviga van Bēthovena, Sergeja Prokofjeva, Fredija Merkurija un citu komponistu opusi. DaGamba apvieno Austrumu un Rietumu mūzikas tradīcijas un rada jaunu, aizraujošu skanējumu, izmantojot čellus, klavieres un Austrumu perkusijas.

DaGamba Dzintaru koncertzālē 2.IX plkst. 19.30. Biļetes Biļešu paradīzes tīklā EUR 7–22