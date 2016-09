Ņujorkā būs skatāma Ievas Epneres izstāde Dzīvo atmiņu jūra

Ņujorkā, 16. septembrī no plkst. 18 kim? Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Art in General piedāvās Ievas Epneres personālizstādi Dzīvo atmiņu jūra, informēja kim? pāsrtāve Elīna Sproģe.

Izstāde tiek atklāta Ņujorkā, kur māksliniece divus mēnešus atrodas rezidencē Starptautisko darbnīcu un kuratoru programmā (ISCP) kā kim? Rezidences balvas 2016 ieguvēja.

Savā jaunajā darbā Dzīvo atmiņu jūra Epnere pievēršas identitātes nepastāvīgajai dabai, reaģējot uz Latvijas postpadomju sabiedrības attīstības procesiem. Epneres rokās fikcija ir vērtīgs instruments, lai izpētītu cilvēka patības apziņu un atklātu identitāti kā izdomātu mītu un vēsturisku naratīvu hibrīdu. Baltijas piekrastes militārais mantojums ir īpašas intereses objekts – viņa pēta bijušo armijnieku un vietējo iedzīvotāju likteņus, kuri uzauguši padomju režīma apstākļos un šobrīd saskaras ar jaunu sociālo realitāti.

Šie aspekti un tēmas darbā Dzīvo atmiņu jūra tiek aplūkotas un izspēlētas divos video darbos. Pirmajā, ar ievelkošu vides, laika un personas nosacītības palīdzību Epnere izgaismo trauslās robežas starp indivīda un kolektīvo atmiņu, starp nostalģiskām pagātnes atmiņām un nākotnes cerībām, savukārt otrā darba centrā ir Baltijas jūras krasta bijušo aizliegto zonu iedzīvotāju stāsti pirmajā personā.

Izstādes centrālais darbs – video ar nosaukumu Potom (Vēlāk – tulkojumā no krievu valodas) tapusi sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un Jūras spēku flotili. Filmas galveno varoni atveido aktieris Ģirts Krūmiņš, epizodiski filmā parādās daļa no Jūras spēku flotiles komandas. Filmas skaņu celiņu veidojis komponists Edgars Rubenis, skaņas režija – Ernests Ansons.

Ieva Epnere (1977) dzīvo un strādā Rīgā. Rada fotogrāfijas, video un filmas, kurās personiski, privāti stāsti ir sākumpunkts mākslinieciskām refleksijām par identitāti, tradīcijām un rituāliem.

Jaunākās personālizstādes: Pyramiden and other stories, Zacheta Project Room Varšavā. (2015); A No-Man's Land, An Everyman's Land, kim? Laikmetīgās mākslas centrs Rīgā un Liepājas Muzejs Liepājā (2015), Waiting Room (2015), Contretype, Brisele; Galerie des Hospices (2014), Kanēanrusijona (2014); Telpas atmiņa/Mindscapes(2013), kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīgā.