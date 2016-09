No 10. līdz 18. septembrim RIXC galerijā būs skatāma Mārtiņa Roķa izstāde Objektkompozīcijas, informēja RIXC pārstāve Anna Babre.

Mirkļbirka, etiķete, tags. Ikviens interneta lietotājs ir pazīstams ar kādu no šiem folksonomijas jeb informācijas klasificēšanas jēdzieniem. Šādas indivīdu pievienotās etiķetes ir meta dati, kas ļauj sakārtot informācijas saturu sociālā veidā. Ja iztēlojāmies šo datu okeānu, tad tajā atrodas informācijas saliņas, kuru pastāvēšanu nosaka kolektīvie lietotāju klasificēšanas paradumi. Navigācijas process no vienas mirkļbirkas uz nākamo var būt pārsteigumiem pilns tāpat kā cilvēku uzskati par to, kuras lietas un tēmas ir saistītas ar citām.

Instalācija ir mēģinājums skaņas formā fiksēt šos kolektīvā prāta loģikas veidojumus, izmantojot Freesound tiešsaistes bezmaksas audio failu glabātuvi. Instalācijai īpaši izveidota programma uzsāk procesu, kas automātiski izvēlas skaņas objektus pēc noteiktiem kritērijiem un meklē nākamos, kas ir līdzīgi, balstoties uz pievienotajām etiķetēm. Procesa gaitā veidojas daudzkanālu skaņas vide, kuras elementus vieno atrašanās kopīgā kategoriju sistēmā jeb vienotas informācijas laukā. Procesa attīstības struktūra ir atkarīga no kolektīvi ievadītajiem meta datiem, tādējādi šajā kontekstā kolektīvais prāts, jēgas piešķīrums un kultūras slāņi kalpo kā kompozīcijas notis.

Mārtiņa Roķa interešu priekšplānā ir cilvēka uztveres robežas un subjektīvā pieredze. Uzstājoties eksperimentālās mūzikas koncertos, veidojot audiovizuālas instalācijas izstādēm un skaņdarbus daudzkanālu sistēmām, viņš ir veiksmīgi realizējis savus darbus dažādos festivālos, pasākumos, mākslas galerijās un institūcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Iztādes atklāšana – piektdien, 9. septembrī, plkst. 19, RIXC galerijā 11 Novembra krastmalā 35 (LMS ēka, ieeja no Minsterejas ielas).

Ieeja bez maksas.

Izstādi var apskatīt gidu pavadībā. Īpaši aicinātas skolēnu un studentu grupas. Pieteikšanās rakstot e-pastu uz rixc@rixc.org.