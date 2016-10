Stricka villā atklās izstādi Nebija wi-fi, tāpēc es sāku gleznot

K.K. fon Stricka villā, 14. oktobrī plkst.19 tiks atklāta mākslinieka Kaspara Groševa kūrēta izstāde Nebija wi-fi, tāpēc es sāku gleznot, kurā mūzikas akordi kalpos par nemanāmiem pavadoņiem, lai izrādītu izstādei īpaši radītas gleznas, kas ietītas nama krēslā, pavēstīja kurators.

Izstādē piedalīsies četri, kas ir pieci, aptuveni divpadsmit gleznas, kāds, kurš neesmu es, Enigmarelle, Ventablack redux, dzirkstoši dzērieni, N1L, Don Caramel.

1938. gadā starptautiskajā sirreālistu izstādē Parīzē tika solīta histērija, debesis, pilnas ar lidojošiem suņiem, un Enigmarelle, cilvēkveidīgs automāts, Frankenšteina pēctecis. 1989. gadā savā video Girl I'm Gonna Miss You pop dueta Milli Vanilli dalībnieks Robs Pilatus tēloja mākslinieku, kādā epizodē gleznojot uz stikla līdzīgi kā savulaik Pablo Pikaso. Tajā pat gadā atklātībā nāca fakts, ka Milli Vanilli patiesībā nemaz neizpildīja savas dziesmas.

Kaspars Groševs ir mākslinieks un kurators, kura darbību raksturo atkāpes, pieturzīmes un pauzes. Starp viņa zīmīgākajām izstādēm var minēt Qu'est-ce que ça peut faire tout ça, sadarbībā ar Ievu Krauli (Shanaynay Parīzē, 2015), OAOA (Jūras griesti), sadarbībā ar Oļu Vasiļjevu (teātra namā Jūras Vārti Ventspilī, 2014), 00:10:00:00 un I/O. Bez ienaidniekiem (kim? Laikmetīgās mākslas centrā Rīgā, 2013; 2011).

Nozīmīgākās grupas izstādes: San Serriffe, sadarbībā ar Darju Meļņikovu un Indriķi Ģelzi (Rīgas mākslas telpas Intro zālē Rīgā, 2016), XII Baltijas triennāle, sadarbībā ar Ievu Krauli (CAC Viļņā, 2015), Le Fragole del Baltico (CareOf Milānā, 2015), Lily's Pool (Art in General Ņujorkā, 2015) un Vortex (Laikmetīgā mākslas muzeja Garage projektu telpā Maskavā, 2014).

Kaspars Groševs dažkārt uzstājās ar savu mūziku un raksta Latvijas kultūras izdevumiem. Galerijas 427 (Four to Seven) līdzdibinātājs un kurators.

Izstāde apskatāma no 14. līdz 29. oktobrim, no trešdienas līdz sestdienai, 18:00 – 20:00.