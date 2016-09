Stricka villā atklās laikmetīgās mākslas festivālu Survival Kit

Ceturtdien, 8. septembrī, plkst. 19 K.K. fon Stricka villā tiks atklāts 8. laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit, kurš šogad zem tēmas pieteikuma Sabiedrības akupunktūra pievēršas ezotērikai, spirituālismam, misticismam un citām netradicionālām praksēm.

Atklāšanas programmā paredzēts Irānas mūziķa Hamidrezas Rahbarālama priekšnesums, mākslinieces Ievas Kraules performance Zāmuela Hānemana konditoreja un islandiešu mākslinieka Stirmira Erna Gudmundsona performance What Am I Doing With My Life?.

Festivāls šogad norisināsies trīs nedēļas – no 8. līdz 25. septembrim. Apmeklētāji aicināti apskatīt laikmetīgās mākslas izstādi K.K. fon Stricka villā un mākslinieka Florisa Šēnfelda darbu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kā arī apmeklēt plašu pasākumu programmu, kas ietver diskusijas, mākslas performances un radošās darbnīcas.

Festivāla pirmās nedēļas laikā notiks vairāki pasākumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kur 10. septembrī apskatei tiks atklāts Londonā un Amsterdamā strādājošā mākslinieka Florisa Šēnfelda darbs Īss ieskats Damagomi grupas vēsturē. Darbā ietvertas gan reālas vēsturiskas liecības, gan autora safabricējumi par Damagomi grupu, spirituālistu un akadēmiķu kopu Ziemeļkalifornijā.

Medicīnas vēstures muzejā notiks arī Valentīnas Dezideri, Mirjamas Lefkovicas un Žeraldīnes Longvilas performances La Piscine, kas paredzētas vienam skatītājam. 9. septembrī visas trīs mākslinieces piedalīsies arī diskusijā par individuālā pieredzē balstītām mākslas praksēm, kuru K.K. fon Stricka villā vadīs lietuviešu kuratore Dovile Tumpīte.

Plaša Baltās Nakts programma notiks K.K. fon Stricka villā sestdien, 10. septembrī – tie, kas nebūs tikuši uz festivāla atklāšanu, varēs noklausīties gan Hamidrezas Rahbarālama priekšnesumu, gan noskatīties Ievas Kraules, Stirmira Erna Gudmundsona un Kaspara Groševa, Kīena Makona un Vivjenas Grifinas performances.

15. septembrī, K.K. fon Stricka villā notiks diskusija Mūsdienu raganības: sievišķības meklējumu un zaudējumu prakses ar Klāva Sedlenieka, Annas Žabickas, Aijas Bley un citu piedalīšanos, bet 22.septembrī Svena Kuzmina vadītā saruna par spirituāliem meklējumiem mākslā un kultūrā.

16. un 17. septembrī villā visas dienas garumā darbosies Linards Kulless ar starptautisku mākslinieku grupu, radot performanci Mending and Bending, To Riga with Love, savukārt atsevišķā ēkā villas teritorijā latviešu autores Kate Krolle un Agnese Krivade izpildīs performanci Mala.

Festivāla trešās nedēļas laikā notiks simpozijs Viss ir visā, kurā ar lekcijām piedalīsies māksliniece Lea Porsagere no Dānijas, mākslas zinātniece Elita Ansone, kurators Padriks E. Mūrs un citi.

23. septembrī notiks itāļu mākslinieces Kjāras Fumajas (Chiara Fumai) radošā darbnīca Spēka zīmju veidošanas tehnika, savukārt festivāla noslēgumā – 25. septembrī – visi interesenti aicināti uz tikšanos ar festivāla kuratorēm Solvitu Kresi un Ingu Lāci.

Ģimenēm ar bērniem izveidota speciāla izglītības programma, kas pieejama izstādes ekspozīcijā, to papildinās Artūra Virtmaņa vadītā kuģu būvēšanas darbnīca un jogas rotaļas svētdienās.

Pilna Survival Kit 8 programma pieejama festivāla mājas lapā survivalkit.lv.