Survival Kit 8. Akupunktūras zīmē

Jau astoto reizi pēc kārtas Rīgā norisināsies Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit, kas notiks no 8. līdz 25. septembrim.

Tā uzmanības centrā būs akupunktūra kā metafora mūsdienu sabiedrības sāpīgo punktu noteikšanai un ārstēšanai, kas kalpo kā alternatīva Rietumu pasaules izdarītajām izvēlēm. "Šodienas pasaulē ļoti daudz sāpīgo punktu tiek ārstēti ar "smagajām antibiotikām" – tajā skaitā – karaspēku," vienu no tēmas neskaitāmajiem aspektiem atklāj festivāla kuratore Inga Lāce, kura šo pienākumu dala ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vadītāju Solvitu Kresi.

Izgaist fantāzijā

Šī gada festivālā piedalīsies vairāk nekā trīsdesmit vietējo un ārvalstu mākslinieku, kuri savos darbos pievērsīsies ezoterikai, spirituālismam, misticismam un citām netradicionālām praksēm, ar kurām aizvien vairāk mēdz aizrauties mūsdienu sabiedrība. Šajā akupunktūras tēmā atklāsies Rietumu un Austrumu domāšanas modeļu, racionālā un iracionālā savstarpējās attiecības, piebilst Inga Lāce, iepazīstinot ar topošo izstādi, kura būs apskatāma hipsteru iecienītajā pulcēšanās vietā – K. K. fon Stricka villā (Aristīda Briāna iela 9).

"Tas ir mākslinieka Artūra Virtmaņa grimstošais kuģis," saka kuratore, norādot uz Ņujorkā strādājošā latviešu mākslinieka darbu ar nosaukumu Izgaist fantāzijā, kuru viņš ir radījis īpaši šim festivālam un kurš ir "iepeldējis" pašā Survival Kit izstādes centrā. Tas liks aizdomāties par ticību, kurai sekojot iespējams ciest arī neveiksmi, atgādinās leģendas par Bermudu trīsstūri un stāstus par Roberta Skota ekspedīcijām uz Antarktīdu, kā arī aicinās ieskatīties nebūtībā, kur ir sastopami dažādi mitoloģiski tēli un gari.

Latvijas ķoniņiene

Šī gada festivāla akupunktūras tēmu ļoti tiešā veidā atklās dāņu māksliniece Lea Porsagere, kuras darbs sastāv no metāla stieplēm un sūkļiem kā slimību vai problēmu perēkļiem, kuros ir sadurtas adatas. "Ja mēs varētu tās vizualizēt tikpat skaidri kā šajā darbā, mēs spētu daudz vienkāršāk palīdzēt gan sev, gan arī citiem," uzskata Inga Lāce. Šajās telpās būs apskatāmi arī Miķeļa Fišera, Ata Jākobsona, Žaņa Valdheima, Reiņa Virtmaņa un citu mākslinieku darbi.

Savukārt K. K. fon Stricka villas pagrabā būs iespēja piedzīvot Katrīnas Neiburgas veidoto video, skaņas un gaismas instalāciju Apgaismība pagrabā. Tajā būs ietvertas intervijas ar sakrālo dejotāju Viju Vētru, pareizticīgo šamani Vladislavu Kengu, bijušo hipiju Alfredu, Latvijas ķoniņieni Dittu Rietumu un citiem varoņiem, kuriem māksliniece ir jautājusi par viņu personiskajiem brīnumiem un laimes sasniegšanas formulām. Inga Lāce ieintriģē – ikviens no apmeklētājiem pieredzēs savu mākslas darbu.

Citi uzsvari un telpas

Astotais Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls tiks atklāts ceturtdien, 8. septembrī, plkst. 19 K. K. fon Stricka villā ar Irānas mūziķa Hamidrezas Rahbarālama piedāvāto priekšnesumu, latviešu mākslinieces Ievas Kraules veidoto performanci Zāmuela Hānemana konditoreja un islandiešu mākslinieka Stirmira Erna Gudmundsona īstenoto performanci What Am I Doing With My Life?. Kuratore vērš uzmanību uz to, ka šī gada Survival Kit programmā ir likts liels akcents tieši uz performancēm, lekcijām un diskusijām, kurās padziļināti pievērsties izvēlētajai tēmai.

Līdzās K. K. fon Stricka villai festivāls apdzīvos arī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju. "Ar savu pastāvīgo ekspozīciju tas ļoti labi iederas šī gada Suvival Kit koncepcijā," piebilst Inga Lāce. Turklāt tajā būs eksponēts Londonā un Amsterdamā strādājošā mākslinieka Florisa Šēnfelda darbs Īss ieskats Damagomi grupas vēsturē, kas ietver gan reālas vēsturiskas liecības, gan arī safabricējumus par spirituālistu un akadēmiķu grupu, kura ir darbojusies Ziemeļkalifornijā no XX gadsimta divdesmitajiem līdz pat septiņdesmitajiem gadiem.

Ar visu Starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla programmu var iepazīties interneta vietnē www.survivalkit.lv.