Ar Andra Dzenīša opusu Langsam atklās Vācu Radio filharmoniskā orķestra sezonu

11. septembrī Zārbrikenes Kongresu namā ar komponista Andra Dzenīša jaundarba Langsam pasaules pirmatskaņojumu jauno sezonu atklās Zārbrikenes-Kaizerslauternes Vācu Radio filharmoniskais orķestris.

Pie diriģenta pults būs Vācu Radio filharmoniskā orķestra mākslinieciskais līderis un galvenais diriģents Karels Marks Šišons, bet programmā līdzās Andra Dzenīša opusam skanēs arī Johannesa Brāmsa vijoļkoncerts ar solistu Sergeju Krilovu un Sergeja Prokofjeva Pirmā svīta no baleta Romeo un Džuljeta.

Sezona tiks atklāta plkst. 11, un to translēs Zārlandes radio.

Andris Dzenītis par jauno opusu Langsam: "Mana skaņdarba iedvesmas avots pirmajā brīdī varētu šķist dīvains – tās ir simfoniju lēnās daļas. Gan ne jūsmojot par lēnu un romantisku mūziku kā tādu, bet muzikālā lēnuma nereti nesto mentāli enerģētisko līmeni un to, kas noticis komponistu sirdīs un prātos, tās radot. Tieši lieldarbu lēnās daļas vienmēr ir tās, kurās skaņraži bieži gājuši visdziļāk, vispersoniskāk, slēpušies un vēlējušies glābties no pasaules vai tieši otrādi – paši savās ciešanās atraduši skaistumu un cerību. Te ir arī tīra un nevainīga mīlestība, te ir kosmisks miers un trauslums. Pusaudža gados, kad pamanīju apzīmējumu, kas sevī ietvēra vārda langsam (lēni) elementus Brāmsa, Vāgnera, Mālera vai Bruknera darbos, iekšējas tirpas liecināja par gaidāmu īpaša, pārpasaulīga pārdzīvojuma nojausmu. Mans Langsam nevienu necitē, tas ir mans veltījums visiem komponistiem, viņu nenotveramajiem, visdziļākajiem un no šīs pasaules attālinātajiem dvēseles stāvokļiem laikā, kad viņi komponējuši savus langsam."

"Skaņdarba pasūtinātājs ir Deutsche Radio Philharmonie Saarbruecken-Keiserslautern, un tas veltīts manam draugam mūzikā - Karelam Markam Šišonam," norāda Dzenītis.