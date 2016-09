Atceļam diētu! Anna Ņetrebko izdod verisma opermūzikas albumu

Piektdien, 2. septembrī, iznāca operdīvas Annas Ņetrebko jaunais albums Verismo ar paaugstinātu dramatisku kaislību un kaloriju saturu.



Kad Anna Ņetrebko nodzied Turandotas āriju In questa reggia, klausītāji Hamburgas koncertzālē Laeiszhalle sāk aurot un trakot, kā tas parasti notiek nevis operzvaigžņu, bet Bejonsē un Rianas šovos. Šāda reakcija pārsteidz nesagatavotu arī pašu primadonnu. Īsu brīdi viņa izskatās apmulsusi un pēc tam ar baudu ienirst nerimstošajās ovācijās. "Šī ir pirmā reize, kad es izpildu šo āriju uz skatuves," uzkurinātajai publikai paziņo Anna Ņetrebko.

Es ne velti pieminu Bejonsē un Rianu. Uzminiet, kurai no viņām dod priekšroku Anna? Rianai! "Viņai ir labākas dziesmas," sarunā ar KDi nesen teica operdziedātāja.

Spārnotas indiešu dievietes tēlā

Svētdien, 28. augustā, Hamburgā Anna Ņetrebko piedāvāja sava jaunā studijas albuma Verismo iedvesmotu programmu. Albums pārdošanā visā pasaulē nonāca piektdien, 2. septembrī. Ierakstu kompānija Deutsche Grammophon lepni ziņo, ka kopš 2003. gada Annas Ņetrebko CD un DVD visā pasaulē pārdoti 4,3 miljonos eksemplāru – tas ir neticams skaitlis ierakstu industrijas krīzes apstākļos.

Anna Ņetrebko ir tik populāra, ka albums Verismo drīz būs pieejams arī divās vinila platēs, savukārt modes nieciņu fani par 50 eiro var iegādāties kolekcijas izdevumu, kurā ir ne tikai kompaktdisks un mākslinieciskas atklātnes ar dīvas portretu, bet arī modes nama Chopard šalle. Anna, kā zināms, rotājas tikai ar Chopard briljantiem.



Uz jaunā diska vāka, kas pats par sevi ir kļuvis par hitu, dziedātāja attēlota spārnotas indiešu dievietes tēlā. "Man patīk trakas lietas! Es esmu traka! Es dziedu traku repertuāru! Tas ir albuma vāks, un tam ir jābūt pievilcīgam," šo mākslas darbu komentē Anna Ņetrebko.

Verisma opermūzikas albums ierakstīts Itālijas galvaspilsētā kopā ar Romas Svētās Cecīlijas Nacionālās akadēmijas orķestri maestro Antonio Papāno vadībā. Disks Verismo iezīmē jaunu pavērsienu dziedātājas karjerā un balss skanējuma attīstībā. Anna Ņetrebko nodziedājusi sarežģītas Džuzepes Verdi operu lomas (Leonora, Žanna d’Arka, lēdija Makbeta), nostiprinājusi vokālo tehniku un atradusi piesātinātas, izteiksmīgas krāsas savas balss vidējā un zemajā reģistrā.



Albumā Verismo iekļautas jutekliskuma un kaisles uzlādētas dramatiskas ārijas no Frančesko Čileas Adriānas Lekuvrēras, Umberto Džordāno Andrē Šenjē, Rudžēro Leonkavallo Pajaci, Alfredo Katalāni Vallī, Arrigo Boito Mefistofeļa, Amilkāres Ponkjelli Džokondas, kā arī Džakomo Pučīni Toskas, Madama Butterfly un Turandotas. Drāmas parādi noslēdz Pučīni operas Manona Lesko ceturtā cēliena ieraksts, kopā ar Annu Ņetrebko dzied viņas dzīvesbiedrs azerbaidžāņu tenors Jusifs Eivazovs. "Ja vēlaties zināt, kas ir verisms, noklausieties Manonas Lesko ceturto cēlienu un visu sapratīsiet," iesaka Anna Ņetrebko.



Sieviete uz naža asmens



Verisma kodols ir varoņu atkailinātā emocionālā dzīve, naturālistiski atveidotas, nevis pasakaini samākslotas kaislības, sāpes un bailes. Sievietes šajās operās, kuras komponētas XIX gadsimta beigās un sniedz tiešu, patiesu ieskatu cilvēku konfliktos, eksistē uz naža asmens.

Annas Ņetrebko balss šajā treknajā itāļu repertuārā spēj izraisīt emocionālu intoksikāciju. Šī mūzika viņas izpildījumā nav diētisks ēdiens. Dīvas dziedājums un tēlojums ir organisks, izjusts, ļoti grezns un sātīgs. Tajā ir milzum daudz kaloriju. Nav brīnums, ka viņas priekšnesumi izraisa atkarību. Anna Ņetrebko ir dabiska un valdzinoša, lai kur viņa uzstātos – estrādes saietā Jaunais vilnis Sočos, kur viņa ar dzīvesbiedru Jusifu Eivazovu "spridzinās" 7. septembrī, Ņujorkas Metropolitēna operā, Bavārijas Valsts operā Minhenē, Vīnes Valsts operā, Milānas Teatro alla Scala vai Bastīlijas operā Parīzē. Šajos teātros krievu prīma būs dzirdama jaunajā sezonā.



Norma tiek atlaista



Pret savām varonēm Anna Ņetrebko izturas nevis kā pret opermūzikas vēstures pieminekļiem, bet dzīvām, mainīgām būtnēm. Tāpēc ir tik aizraujoši vērot, kā viņa glezno šīs lomas ne tikai izrādēs, bet arī uz koncertskatuves (daudzi varbūt nezina, ka Anna Ņetrebko ļoti labi zīmē un savus darbus dāvinājusi Mihailam Barišņikovam).

2017. gadā Annu Ņetrebko gaida debija trijās lomās: Sanktpēterburgas Marijas teātrī maestro Valerija Gergijeva vadībā viņa dziedās Frančesko Čileas Adriānā Lekuvrērā, Zalcburgas festivālā Rikardo Muti vadībā – Džuzepes Verdi Aīdā, Milānas Teatro alla Scala Rikardo Šaijī vadībā – Umberto Džordāno Andrē Šenjē. Pēc tam viņas repertuāru papildinās Likteņa vara, Toska un Masku balle.



Lai atveidotu lomu, dziedātājai tā ir jāiemīl: "Man ir jābūt godīgai pašai pret sevi. Šīs lomas paņem no manis pilnīgi visu. Ja es nevaru sajust savu varoni un iemīlēt partiju, es to nespēju dziedāt." Šāds liktenis ir piemeklējis Vinčenco Bellīni Normas titulvaroni – dziedātāja nav bijusi spējīga sajust ar viņu radniecīgu saiti, tāpēc nolēmusi atcelt plānoto šīs sezonas atklāšanas pirmizrādi Londonā un gadu vēlāk Ņujorkā. Citas dziedātājas to nevarētu atļauties, teātri viņām nepiedotu – Anna var.



Viņa ieraksta jaunu albumu, ja pati to vēlas un uzskata par nepieciešamu. "Kāda jēga vairot diskus? Tāpat jau ir iznācis daudz," lietišķi bilst Anna. Savus ierakstus viņa neklausās un neskatās. "Dažreiz es tiem kaut kur uzduros, taču vēlmes sevi dzirdēt man nav. Kad kļūšu veca un atstāšu skatuvi, es sēdēšu mājās, ēdīšu, dzeršu, apvelšos, būšu laimīga un tad varēšu sevi klausīties."



Tā mēs dzīvojam, tā mēs svinam



Albuma Verismo prezentācijas koncertā Hamburgā piedalījās tenors Jusifs Eivazovs un Čehijas Nacionālais simfoniskais orķestris itāļu diriģenta Jadera Binjamīni vadībā. Jusifam Eivazovam ir izdevies iekarot publiku un pierādīt, ka viņš ir cienīgs kāpt uz vienas skatuves ar sievu. Pēc Kavaradosi ārijas E lucevan le stelle no Toskas klausītāji Jusifu Eivazovu apdāvināja ar stāvovācijām.

"Repertuārs mums ļauj uzstāties kopā. Uz skatuves esam nevis vīrs un sieva, bet divi profesionāļi," uzsver Anna Ņetrebko. Verisma opermūzikas koncertu viņi sniegs 1. oktobrī Maskavas koncertzālē Barvikha Luxury Village, nākamā gada 27. februārī Parīzes filharmonijā un 3. martā Maskatas Karaliskajā operā Omānā.



"Jusifam nepatīk, ja es pārāk skaļi dziedu viņam ausī. Savukārt man nepatīk, ja viņš, kaislību pārņemts, ieķeras man matos," atklāj Anna Ņetrebko. 16. oktobrī abi dziedātāji piedalīsies režisora Ādolfa Šapiro iestudētajā Manonas Lesko pirmizrādē Maskavas Lielajā teātrī.

Anna Ņetrebko

Albums Verismo

Piedalās Romas Svētās Cecīlijas Nacionālās akadēmijas orķestris maestro Antonio Papāno vadībā un tenors Jusifs Eivazovs

Izdod Deutsche Grammophon