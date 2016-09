Čella balss dziļuma siltais valdzinājums

Sezonu Cēsīs sāk ar 2. Starptautisko festivālu Čello Cēsis.

Čells ir mūzikas instruments, kas savā skanējumā ir vistuvākais cilvēka balsij. Tāpēc tas tik dziļi emocionāli uzrunā klausītājus. Tomēr pasaulē ir nedaudz tam veltītu festivālu. Čello Cēsis, kas radies un nu jau otro reizi notiks koncertzālē Cēsis, ir vienīgais šāds festivāls Baltijas valstīs.

Četros festivāla koncertos no 16. līdz 18. septembrim muzicēs čella zvaigznes no Francijas, Igaunijas, Krievijas un Latvijas. To vidū būs viens no pasaulē atzītākajiem čellistiem Marks Kopē no Francijas, kurš savulaik spēlējis kopā ar XX gadsimta mūzikas grandiem Mstislavu Rostropoviču un Jehudi Menuhinu. Savukārt koncerta Čellu dīvas un Sinfonietta Rīga solistes būs divas spožākās latviešu čellistes pasaulē Marta Sudraba un Londonas Filharmoniskā orķestra čellu grupas koncertmeistare Kristīne Blaumane. Padomāts arī par mazākajiem klausītājiem, kuriem tapusi īpaša programma – pasaka, kuru festivāla noslēguma dienā, 18. septembrī, plkst. 12 koncertzālē Cēsis stāstīs čellu trio Melo-M.

Festivāla atklāšanas koncertā Francijas elpa piektdien, 16. septembrī, plkst. 19 Marks Kopē kopā ar Krievijā dzīvojošo igauņu pianistu Petru Laulu līdzās franču komponistu mūzikai – tajā skaitā Kamila Sensānsa romantiskajam šedevram Gulbis – atskaņos Ludviga van Bēthovena un Johannesa Brāmsa sonātes čellam un klavierēm. Sestdien, 17. septembrī, plkst. 15 Cēsu Jaunās pils salonā skanēs kamermūzika igauņu viešņu – čellistes Silvijas Ilvesas, dziedātājas Ksenijas Kučukovas – un latviešu čellistes Māras Botmanes sniegumā. Programmā itāļa Alesandro Viales jaundarbs Pavasara dziesmas, latviešu un igauņu mūzika čellam un čellu duetam.

Festivāla lielākais notikums Čella dīvas un Sinfonietta Rīga sestdienas, 16. septembra, vakarā plkst. 19 koncertzālē Cēsis ļaus uz vienas skatuves dzirdēt divas dzimtenē visai reti koncertējošās latviešu mūzikas zvaigznes – Kristīni Blaumani, kura kopš 2007. gada ir Londonas Filharmoniskā orķestra čellu grupas līdere, un Martu Sudrabu, kura, izslīpējusi meistarību kopā ar vijolnieku Gidonu Krēmeru un orķestri Kremerata Baltica, tagad ir Vīnes Filharmoniskā orķestra čelliste. Koncertā skanēs J. Brāmsa Koncerts vijolei, čellam un orķestrim la minorā ar Kristīni Blaumani un vijolnieku Borisu Brovcinu un Dmitrija Šostakoviča Pirmais čellkoncerts Martas Sudrabas sniegumā. Itāļu čellista un komponista Džovanni Solimas opuss Violoncelles vibrez sniegs iespēju ieklausīties abu zvaigžņu duetā. Pirmskoncerta sarunās stundu pirms koncerta Kamerzālē muzikoloģe Liene Jakovļeva un diriģents Normunds Šnē atklās interesantus vēsturiskus faktus.