Vijolniekam Gidonam Krēmeram tuvojas 70. jubileja, viņa veidotajam orķestrim Kremerata Baltica jau 20 gadu. Kļuvis zināms, ka viņam piešķirta prestižā Japānas Mākslas asociācijas starptautiskā balva Praemium Imperiale. Ar mākslinieku sarunājas Inese Lūsiņa

Fragments no intervijas:

Ko visvairāk vēlaties pasaulei vēstīt par Baltijas valstīm? Gadiem ejot, šis vēstījums un tā aktualitāte kādos aspektos vai detaļās ir mainījies?

Es novēlētu Baltijas valstīm saglabāt uzticību savām ziemeļu saknēm un iestāties pirmkārt par taisnīgumu un cēlumu. Provinciālisms, viensētnieciskums, domāšanas šaurība (pat tad, ja tā cenšas sevi attaisnot ar nepieciešamību aizsargāt savu seju un nāciju) tikai turpinās.

Esmu laimīgs, ja redzu, ka īstiem māksliniekiem izdodas likt lietā visu savu talantu un būt cienītiem par to, nevis par "piederību" kādai doktrīnai vai partijai (ar ko bieži "atšķīrās" mākslinieki bijušajā Padomju Savienībā vai pat šodienas Krievijā). Kad aicinājums diktē jūsu domu gaitu, jaunradi un dzīvi, politika atvirzās otrajā plānā, bet pasaule iepazīst jūsu zemi un pat spēj to augstāk novērtēt. Vienmēr esmu sajuties Rīgā savējais kopš dzimšanas, taču uz mani bieži lūkojās kā uz citādo. Par to pat esmu uzrakstījis grāmatu Инородный артист (latviski iznāca cits autorizēts variants Ceļā, apvienojot Bērnības lauskas un papildinot ar Inorodnij artist - I. L.). Patīkami sajust, ka septiņdesmit gados tas ir nedaudz mainījies, un apzināties, ka esmu ne tikai pirmais vijolnieks, bet arī pirmais "latvietis", kuram par radošo ieguldījumu piešķirta Praemium Imperiale šīs ikgadējās balvas 29 pastāvēšanas gados. Un jau vispār esmu laimīgs būt šīs prēmijas laureātu kompānijā, kuras sarakstu grezno tādi vārdi kā Bergmans, Fellīni, Perts, Pļisecka, Šnitke, Gubaiduļina, Pīna Bauša, Fišers-Diskau, Glāss un daudzi citi diženie, kuri vienmēr bijuši mani elki. Tiesa, es, kurš lielāko daļu dzīves runājis vāciski un krieviski, līdz šim tā arī nezinu, kas esmu vairāk: vācietis, latvietis vai ebrejs? Droši vien esmu "ceļinieks". Pilsonība taču ir tikpat mākslīgs jēdziens kā "pastāvīga dzīvesvieta".

Kas, jūsuprāt, ir īpašā, atšķirīgā Baltijas valstu balss mūzikā? Kas ir tas zīmīgais un būtiskais, kas atšķir Baltijas valstu komponistus un mūziķus no viņu kolēģiem citur?

Godīgums, ar ko var lepoties Baltijas labākie radošie ļaudis un komponisti - Pēteris Vasks, Arvo Perts, Georgs Pelēcis, Raminta Šerkšnīte, Erki Svens-Tīrs un virkne citu. Tieši tas ļauj man ar Kremeratu regulāri iekļaut šo autoru darbus mūsu programmās. Baltijas mūzika ir mūsu kolektīva sava veida vizītkarte, līdztekus klasiķiem un autoriem, ar kuriem mūs saista intensīva sadarbība un dziļa draudzība. Pirmām kārtām runāju par Giju Kančeli, Viktoru Kisinu un Leonīdu Desjatņikovu. Mums jābūt viņiem ļoti pateicīgiem par daudzajām radošajām dāvanām - oriģināldarbiem un apdarēm.

Daudzi šodien izvēlas piesardzīgu konformismu, taču jūs neejat galma mākslinieka ceļu un aktīvi paužat attieksmi pret satraucošiem sabiedriski politiskajiem procesiem mūsdienu pasaulē. Izdodas ko reāli mainīt?

Tas, ko varu paveikt pats vai mūsu orķestris, ir piliens okeānā, taču, ja ikviens cilvēks, ikviens mākslinieks nopietni uztvertu savu stāvokli netaisnīguma un melu pilnajā sabiedrībā, dzīve varētu kļūt nedaudz labāka. Mani satriec visi tie kolēģi, kuri vienkārši ir vienaldzīgi un kurus interesē tikai viņu pašu virzība un stāvoklis. Daudziem - pat jauniem māksliniekiem - dzīve mākslā ir saistīta ar "panākumiem". Īstenībā tas ir absolūti aplams atskaites punkts. Ne velti es par epigrāfu grāmatai Vēstules jaunajai pianistei (kura, starp citu, ir iztulkota jau sešās valodās - krievu, latviešu, vācu, franču, ķīniešu un japāņu) liku Borisa Pasternaka citātu: 'Būt slavenam nav skaisti, ne tas ceļ augšup."

Man vienmēr bijis svarīgi kalpot mūzikai, nevis to izmantot personiskiem mērķiem. Taču mūzika nav ziloņkaula tornis. Mūzika ir mūsu jūtu un mūsu laika atspulgs, un mēs to nedrīkstam ignorēt. Pat ja nespējam mainīt nežēlīgo pasauli, mēs tajā (vārdos un skaņās) varam ienest zināmu tīrību. Lūk, šo "virstoņu" meklēšana vienmēr ir bijis mans mērķis.

Kur šobrīd redzat visaktuālāko, biedējošāko draudu cilvēcei (varbūt - Eiropai, Rietumu pasaulei?) un tās vērtībām?

Briesmas ir visur - kā austrumos, tā rietumos, Sīrijā un Ukrainā, Krievijā un ASV. Visbīstamāk ir norobežoties tikai savās problēmās. Dialoga trūkums ved uz arvien lielāku savstarpējo nesaprašanos. Tas attiecas kā uz politiku un valstīm, tā uz privāto dzīvi. Prasme uzklausīt otru, iedziļināties viņa problēmās un līdzcietība ir absolūti nepieciešami līdzekļi barjeru un nesapratnes pārvarēšanai. Gribas cerēt, ka šī īpašība vēl nav zudusi tajos, kuri lemj cilvēces likteņus. Tiesa, ja paskatāmies uz Donaldu Trampu, tad saprotam, ka ambīcijas un lietišķās kvalitātes neatstāj vietu elementārai ētikai. Tas ir patiesi biedējoši.

Ir pamats satraukties, ka patērētāju sabiedrībā arī akadēmiskā mūzika komercializējas un izmanto popkultūras mārketinga paņēmienus?

Manuprāt, ir tikai viens cīņas veids - nepadoties komercializācijai un neizdabāt tirgum, bet meklēt savu ceļu, saglabāt uzticību sev, nevis tirgus uztieptajām pseidovērtībām, kuras galvenokārt ir saistītas ar izklaidi. Mans orientieris ir mākslinieki, kuri ir gatavi cīņai pret tik šauru mākslas traktējuma diapazonu un nepiekāpjas personiskā komforta dēļ. Bet ir jāsaka, ka arī talantīgu jauno mākslinieku ar noslieci uz konformismu nav maz. Cenšos šai tendencei likt pretī savus uzskatus un gaumi. Kremerata mani šajā ziņā ļoti spēcīgi atbalsta.

Nav nejaušība, ka mūsu jubilejas projekts ir veltīts vienam no visnozīmīgākajiem (un līdz šim nenovērtētajam) komponistam Mečislavam Veinbergam. Jau pēc tam, kad mūsu pirmais viņam veltītais projekts tika nominēts Grammy balvai, mēs ierakstījām visas viņa kamersimfonijas un klavieru kvintetu mūsu pašu veidotā versijā orķestrim. Esmu laimīgs, ka mūsu jubileju atzīmēsim ne tikai simboliskos skaitļos 70/20, bet arī ar pienācīgu muzikālo ieguldījumu. Par tādu vēlos nosaukt arī Sergeja Rahmaņinova abu klavieru trio ierakstu, kuru nesen veicu kopā ar ievērojamo talantu pianistu Daniilu Trifonovu un ilggadējo dzīves draudzeni Ģiedri Dirvanauskaiti - Kremerata Baltica čellisti kopš tā dibināšanas.

