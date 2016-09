Grupa Sigma Baltajā naktī. Stiķi un niķi

Šī gada Baltajā naktī latviešu indīroka grupa Sigma dosies multimediālā piedzīvojumā ar daudznozīmīgu nosaukumu Metamorfozes.

Jau vienpadsmito reizi Rīgā notiks mūsdienu kultūras forums Baltā nakts. Šī gada pamatprogrammā ir iekļauts vairāk nekā trīsdesmit projektu – koncerti, izrādes, instalācijas, dzejas lasījumi, filmas un citi pasākumi –, kas naktī no 10. uz 11. septembri notiks dažādās pilsētas vietās – centrā, Vecrīgā, Spīķeru kvartālā un tuvējā Pārdaugavā.

"Mēs piedāvāsim koncertizrādi," saka latviešu indīroka grupas Sigma vokālists un taustiņinstrumentālists Jānis Ozoliņš, kuru šī gada Baltajā naktī varēs satikt Kultūras pilī Ziemeļblāzma. Kopā ar saviem domubiedriem viņš piedāvās multimediālu piedzīvojumu ar daudznozīmīgu nosaukumu Metamorfozes, kurā apvienosies mūzika, deja un vizuālā māksla.

Drosmi šādas koncertizrādes organizēšanai grupas dalībnieki ir smēlušies Dzejkoncertā, kurš tieši pirms diviem gadiem tika sarīkots Rīgas Domā. Tajā piedalījās septiņi latviešu dzejnieki un laikmetīgās dejas kompānija Ārā. "Mēs bijām no sirds aizkustināti, ka cilvēki nāca un viņiem patika, ka mēs kāpjam pāri ierastajām robežām," atceras Jānis Ozoliņš.

Glāsa klavieru etīdes

Šajā koncertizrādē Sigmas skaņdarbi tiks saplūdināti kopā ar amerikāņu komponista Filipa Glāsa daiļradi, kura ir bijusi nozīmīga latviešu indīroka grupas mūziķiem. "Manas vainas dēļ," atzīst Sigmas vokālists un taustiņintrumentālists, kurš savu pirkstu tehniku uzturot nepieciešamajā līmenī tieši ar amerikāņu minimālista klavieru etīdēm.

Jānis Ozoliņš stāsta, ka laikmetīgajai akadēmiskajai mūzikai vispār ir bijusi ļoti liela ietekme uz viņa pārstāvēto grupu. "Mums ir bijis niķis savos koncertos pilnīgi negaidīti iespēlēt akadēmiskās mūzikas skaņdarbu fragmentus," atklāj mūziķis. Piemēram, šī gada festivālā Positivus starp Sigmas dziesmām ir ieskanējusies igauņu komponista Arvo Perta daiļrade.

"Mums patīk šis spēles elements, kad viens skaņdarbs organiski pārplūst citā," akcentē Jānis Ozoliņš, kurš pieļauj domu atgriezties pie Filipa Glāsa arī nākamajā gadā, kad amerikāņu komponists svinēs savu astoņdesmit gadu jubileju. "Viņš ir ļoti ietekmējis popmūziķus un ietekmējies pats, savās simfonijās izmantojot tādu mākslinieku kā Deivids Bovijs un Braiens Īno ierakstus."

Antarktīdas iespaidā

"Mums vienmēr ir bijusi svarīga vizuālā puse," uzsver Jānis Ozoliņš. Savos iepriekšējos projektos Sigmas dalībnieki ir sadarbojušies ar scenogrāfu Ivaru Noviku, latviešu teātra leģendāro meistaru Andri Freibergu un mākslinieci Lauru Feldbergu, kura ir atbildīga par grupas debijas albumam Sazaroto taku dārzs (2015) veltīto koncertu īpašo noformējumu.

Jaunās koncertizrādes Metamorfozes scenogrāfiju veido Ieva Kauliņa, ar kuras darbību Jānis Ozoliņš pirmo reizi ir saskāries dzejnieces Ingas Gailes radītajās izrādēs. "Ar acs kaktiņu vēroju, kā viņa strādā," atzīstas iestudējumu komponists. Sevišķi spilgtu iespaidu uz viņu ir atstājis mākslinieces veikums režisora Valtera Sīļa izrādē Zudusī Antarktīda.

Savukārt tērpi būs no dizaineres Agneses Narņickas modes zīmola One Wolf topošās kolekcijas. Grupas Facebook lapā ir publicēta fotogrāfija, kurā visi trīs Sigmas dalībnieki Jānis Ozoliņš, Kaspars Lastovskis (basģitāra) un Uģis Eihvalds (sitamie instrumenti) ir redzami tērpu pielaikošanas brīdī. "Viduslaiku roks?" jautā viens no grupas atbalstītājiem.

Iepriekšējā pieredze

Šīs koncertizrādes horeogrāfe ir Agate Bankava, kuras darbu šajā sezonā varēs novērtēt arī Latvijas Nacionālajā teātrī, kur viņa veidos izrādi Nature Morte (šo iespēju viņa ir ieguvusi pagājušā gada skatuves mākslas festivālā Patriarha rudens). "Viņai ir gan klasiskā baleta pieredze, gan arī laikmetīgās dejas zināšanas," raksturo Jānis Ozoliņš.

Starpdisciplinārie projekti, kurus Sigma ir realizējusi kopā ar dzejniekiem, dejotājiem un māksliniekiem, ir ne tikai padarījuši interesantāku grupas dalībnieku radošo dzīvi, bet arī palīdzējuši sasniegt plašāku auditoriju. Kas būs tālāk? – interesējas klausītāji. "Kas būs tālāk?" es pārjautāju Jānim Ozoliņam, kurš dalās ar saviem nākotnes plāniem.

Šī gada martā Sigma ieguva Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu kategorijā Alternatīvās un indie mūzikas albums par savu debijas ierakstu. Patlaban mūziķi veido nākamo albumu. "Muzikālais materiāls jau ir sarakstīts, tagad notiek tā aranžēšana," atklāj Jānis Ozoliņš, kurš kopā ar pārējiem grupas dalībniekiem nākamo gadu veltīs tā ierakstīšanai.

