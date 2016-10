KDi iesaka: Eksperimenti ar skanējumu un sajūtām

Kultūras Diena un Izklaide iesaka nedēļas spilgtākos notikumus.

Eksperimenti ar skanējumu un sajūtām.

Dziedātāja Aija Vītoliņa koncertā My Baby Shot Me Down piedāvās rūpīgi atlasītu dažādu mūzikas stilu kokteili. Viņas pavadošajā grupā spēlēs Kārlis Auzāns (čells, ģitāra), Mārcis Auziņš (ģitāra), Kristaps Vanadziņš (taustiņinstrumenti) un Rūdolfs Dankfelds (sitaminstrumenti). "Nebūs manās agrākajās koncertprogrammās ierastā mierīgā dienvidnieciskuma un apcerīga dramatisma, bet būs eksperimenti ar skanējumu un sajūtām," saka Aija Vītoliņa. Skanēs ne tikai dažādu laiku mākslinieku dziesmu kaverversijas, bet arī īpaši šai programmai sacerētas katra grupas dalībnieka oriģinālkompozīcijas.

Aija Vītoliņa

Mūzikas namā Daile 19.X plkst. 19

Biļetes Biļešu paradīzes tīklā EUR 15–25

***

Samsons un Ilona

Latvijas Nacionālās operas solisti Ilona Bagele un Samsons Izjumovs aicina uz koncertu, kurā skanēs krievu romances. Kopā ar dziedātājiem uzstāsies ģitārists Kaspars Zemītis un LNO mūziķu apvienība – Ilze Ozoliņa (klavieres), Svetlana Okuņa (vijole), Inga Sunepa (čells), Inita boliņa (akordeons) un Mareks Auziņš (kontrabass). Aranžējumus veidojuši Kārlis Lācis un Andrejs Puškarevs.

Koncerts

LNO Jaunajā zālē 15.X plkst. 18.30; 3.XII plkst. 18.30

Biļetes Biļešu paradīzes tīklā.

***

Jubileja

Dzintaru koncertzālē notiks Imanta Kalniņa jubilejas koncerts. Liepājas simfoniskā orķestra un diriģenta Māra Sirmā izpildījumā skanēs Imanta Kalniņa simfoniskā miniatūra Santakrusa, Koncerts obojai un orķestrim (solists Pēteris Endzelis) un 7. simfonija.

Imants Kalniņš

Dzintaru koncertzālē 15.X plkst. 19.

Biļetes Biļešu paradīzē EUR 5–20

***

Mīlas injekcija

Šodien klubā Palladium notiks Eirovīzijas zvaigznes Aminatas otrā studijas albuma Red Moon prezentācijas koncerts. Šis būs dziedātājas pirmais lielais solokoncerts Rīgā, kurā viņa uzstāsies ar oriģinālmūzikas programmu; agrāk Aminata koncertos dziedāja pārsvarā džeza klasiku. Šovakar skanēs kompozīcijas no abiem mākslinieces albumiem. Mūs gaida arī Mīlas injekcija – grāvējs Love Injected.

Aminata

Klubā Palladium Rīga 13.X plkst. 19

Biļetes Biļešu paradīzes tīklā EUR 14

***

Satīra par Eiropu

Sestdien, 16. oktobrī, uz Kino Citadele ekrāna tiešraidē no Maskavas Lielā teātra būs skatāms Dmitrija Šostakoviča balets Zelta laikmets Jurija Grigoroviča horeogrāfijā. Kādā piejūras pilsētā zeļ darījumi un noziedzība. Kabarē Zelta laikmets pulcē dejotājas, bandītus un jaunus izpriecu kārotājus. Jaunais zvejnieks Boriss iemīl Ritu – skaistu dejotāju, vietējās bandas vadoņa draudzeni. Balets Zelta laikmets – satīra par 20. gadu trauksmaino Eiropu – ir spilgts, žilbinošs uzvedums, kurā uzburta džeza un mūzikhola atmosfēra. Izrādē netrūkst ne traku ritmu, ne mežonīgas pakaļdzīšanās ainu, ne dekadentisku kabarē numuru.

Zelta laikmets

Kino Citadele 16.X plkst. 18

Biļetes EUR 14 (pieaugušajiem), EUR 8,40 (bērniem)

***

Sveicam Stīvu Reihu

Rīgā notiks koncerts par godu minimālisma meistara Stīva Reiha 80 gadu jubilejai. Līdzās viņa skaņu ainām programmu bagātinās Džūlijas Volfes, Deivida Langa un Džona Keidža opusi, grupas Radiohead un pēdējās desmitgades Ņujorkas spilgtākā komponista Niko Mjūlija sacerējumi klarnetista Egīla Šēfera, pianista Jura Žvikova un ansambļa Perpetuum Ritmico izpildījumā.

Koncerts

Spīķeru koncertzālē 19.X plkst. 19

Biļetes Biļešu paradīzes tīklā EUR 10