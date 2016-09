Koncertā Blanc atskaņos Elizabetes Balčus, Sniedzes Prauliņas un Andreja Vasiļjeva jaundarbus

29. septembrī plkst. 19 Mazajā ģildē notiks koncerts Blanc. Koncertā tiks pirmatskaņoti un jaunos aranžējumos izskanēs skaņdarbi, kuru autori ir Elizabete Balčus, Sniedze Prauliņa un Andrejs Vasiļjevs, informēja koncerta pārstāvji.

Kopā ar mūzikas autoriem uzstāsies koris Mūza, mūziķi - Sergejs Jaramišjans (ģitāra), Māris Rupainis (bass), Matīss Akuraters (sitamie instrumenti) un Edgars Šubrovskis (bass).

Koncertā Blanc izskanēs Elizabetes Balčus jaunākie skaņdarbi, kuri raksturojami kā zemapziņas krāsu triepieni, impulsi, kuru loģika meklējama sapņos vai kādā citā ārpus pasaulīgā stāvoklī. Elizabete Balčus ir daudzpusēja un spilgta skaņu māksliniece – mūziķe, komponiste un dziedātāja. Elizabetes veidotās performances uzbur sirreālas skaņu ainas un aizved mistiskā ceļojumā uz kādu citu, psihodēliski teatrālu pasauli.

Andrejs Vasiļjevs ir ģitārists, mūzikas autors, datorspēļu skaņu un mūzikas dizainers, mūzikas skolotājs. Plašāk pazīstams kā grupas Tribes of the City ģitārists, sadarbojies ar daudziem latviešu un ārzemju mūziķiem un izpildītājiem kā sesiju mūziķis, mūzikas autors un aranžētājs. Koncertā Blanc tiks atskaņoti jaunākie Andreja skaņdarbi, kuros savienotas instrumentālās, kora un alternatīvās mūzikas pasaules, pēc autora vārdiem, šķietami nesavienojamas lietas.

Sniedze Prauliņa ir jauna mūziķe, kas komponē un atskaņo savu orģinālmūziku. Viņas mūzika izceļas ar īpašu personiskumu, tēlainību un melodiskumu. Koncertā Blanc Sniedze Prauliņa atskaņos vairākas kompozīcijas no topošā sola albumā Inkrustācija, izpildot tās neparastā un unikālā skanējumā.

Blanc tulkojumā no kataloņu valodas – balts. Baltā – neaprakstīta, tīra papīra lapa, aicinājums uz darbību, sadarbība ar mieru, baltā - kā starpposms un starppabeigtība. Balts simbolizē gaismu, gaisu, sauli, mieru, nevainību, svētumu, arī pazemību un padošanos. Baltā krāsa saistās ar dzīvību, mīlestību, arī nāvi. Katrs no programmas skaņdarbiem ir sasaistīts ar kādu no baltās krāsas nozīmēm.

Biļetes uz koncertu iespējams iegādāties ekase.lv